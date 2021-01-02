«Она скончалась»: Цивин рассказал о трагедии в его семье под Новый год

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Адвоката подозревают в мошенничестве по отношению к вдове и дочери покойного актера Алексея Баталова.

Юрист Михаил Цивин признался в коснувшейся его семьи трагедии. Под Новый год они с женой-актрисой Наталией Дрожжиной потеряли любимую помощницу по хозяйству Раису — практически родную для них обоих. Они убеждены, что здоровье женщины подорвали обвинения в адрес ее любимых работодателей.

Женщина умерла 30 декабря после четырех месяцев безуспешного лечения в разных московских больницах.

«Она более десяти лет проработала у нас, помогала по дому, готовила еду. Она очень переживала ту ситуацию, которая сложилась у нас с семьей Алексея Владимировича Баталова, принимала все близко к сердцу», — поведал Цивин «Экспресс газете».

Супругов Цивина и Дрожжину подозревают в мошенничестве — якобы те лишили недвижимости, денег и другого имущества семью народного артиста СССР Алексея Баталова. Есть свидетельства того, что такую схему они могли проворачивать и с другими одинокими пожилыми актерами.

Цивин и Дрожжина это отрицают и винят вдову покойного артиста Гитану Леонтенко в клевете. Пока разбирательства по этому громкому делу продолжаются, супружеская пара занялась похоронами любимой домработницы.

«Она родом из Молдавии, но гражданка России. Будем хоронить ее в Москве», — уточнил юрист.

Недавно появились новые детали в странном деле с наследством Алексея Баталова. Его родные обнаружили скрытую камеру напротив своей квартиры. Леонтенко сразу решила, что это дело рук Дрожжиной и Цивина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дрожжина и Цивин распродают свое имущество.