«Не может пить и есть»: Алибасова госпитализировали с сильнейшими травмами

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Сын Алибасова заявил о покушении на отца: продюсера избили или сбросили с лестницы.

Эпатажный российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован. Об этом 5-tv.ru рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин. По его словам, продюсер был доставлен в одно из столичных медучреждений. Согласно предварительным данным, у продюсера группы «На-На», имеются сильнейшие ушибы ног, более того, у него возможно сломаны ребра и может быть диагностировано сотрясение головного мозга.

«В настоящее время Бари Каримович не может не только есть, но и пить воду. Не до конца понятно, с чем это связано, либо это последствия „Крота“, либо результат его падения. Как заявил сам Алибасов, он очень сильно упал с лестницы. Но эта версия пока не подтверждена, потому что продюсер сейчас плохо себя чувствует. Нельзя сказать, что Бари Каримович находится в ясном сознании, поэтому он не может четко сказать, как упал с лестницы и с какой именно, учитывая, что в доме он всегда ездит на лифте и не ходит пешком. Детали происшедшего уточняются», — рассказал Вадим Горжанкин.

Он также отметил, что когда продюсер вызвал скорую помощь, медики не могли попасть в квартиру, поскольку не работал звонок. Из-за чего им пришлось обратиться к правоохранителям. С их помощью удалось прийти на помощь продюсеру.

Вадим Горжанкин также сообщил, что сын Бари Алибасова экстренно вызвал сотрудников частного охранного предприятия, которые сейчас находятся в квартире. Сын продюсера не исключает криминальную версию произошедшего. На отца могли быть совершено покушение — его либо избили, либо сбросили с лестницы. Алибасов-младший намерен обратиться в полицию.