🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 29 декабря, Луна в Близнецах — эмоционально нестабильный период. Воздержитесь от принятия серьезных решений или подходите к ним основательно.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 декабря, растущая Луна благоволит к совершению различного рода финансовых операций. Исключения составляют сделки с недвижимостью: этот вопрос лучше отложить. День идеально подходит для восстановления сил и энергетического баланса. Будьте внимательны к здоровью.

♈ Овен

Вы находитесь на перепутье, Овен, но не должны терять ориентацию в пространстве. Сегодня особенно важно собраться с мыслями и четко спланировать действия. Справиться с проблемами вам поможет один маленький, но очень ценный совет: не принимайте все близко к сердцу. В идеале — учитесь дипломатии.

Космический совет: не поддавайтесь на провокации дорогих людей.

♉ Телец

Телец, вы, конечно, имеете право поступать, как заблагорассудится, однако звезды советуют не торопиться с принятием решений. В жизни так случается, что выгоднее следовать течению, чем пытаться его преодолеть напролом. Взвесьте все «за» и «против» перед тем, как поступить по-своему.

Космический совет: прислушивайтесь к советам старших.

♊ Близнецы

Близнецы, серия катастрофических событий изрядно потрепала ваши нервы. Безусловно, вы можете сетовать на судьбу-злодейку, перекладывать ответственность за неудачи и промахи на окружающих. Но разве это выход? Гораздо проще принять ситуацию и переключить сознание на мысли о будущем. Прислушайтесь.

Космический совет: воспринимайте тяготы и невзгоды как ценный опыт.

♋ Рак

Чтобы вы не делали сейчас, Рак, как бы ни пытались изменить ситуацию, выбраться из нее просто так не получится. Этот феномен называется «жизненным уроком». Вас ждут необычные встречи, может, не очень приятные, но крайне полезные. Не бойтесь открыться миру, и приобретете нечто весомое.

Космический совет: плыть по течению — ваша главная задача.

♌ Лев

Для вас 29 декабря, Лев, — день отдыха. Не стоит нагружать себя физической работой. Необходимо отложить и важные встречи: переговоры сегодня не увенчаются успехом. Позвольте себе наслаждаться моментом. Если чувствуете сильную слабость, обратитесь к массажисту — он-то знает, как привести в чувства любого трудягу!

Космический совет: забудьте о мирских обязанностях хотя бы на несколько часов.

♍ Дева

Дева, неужели вам не надоело из раза в раз повторять одну и ту же фразу: «У меня ничего не получится»? Если у вас есть цель, и вы действительно настроены решительно, действуйте и не сомневайтесь! Второго шанса может не быть. И помните: Фортуна любит легких на подъем.

Космический совет: у вас есть все шансы начать жизнь с чистого листа — решайтесь.

♎ Весы

Если вы хотите изменить жизнь к лучшему, Весы, вам достаточно поменять взгляд на существующие проблемы. Вполне возможно, то, о чем вы сегодня переживаете больше всего, не имеет никакого отношения к реальности. Все это — больные фантазии на фоне негативного опыта в прошлом. Но прошлое есть прошлое — не вспоминайте о нем!

Космический совет: не бойтесь: ваши опасения абсолютно беспочвенны.

♏ Скорпион

Скорпион, вы на самом деле пережили непростой период. Но очнитесь: беда ушла, а впереди — Олимп. У вас достаточно сил, чтобы реализовать любую из своих мечт. Однако вы страдаете излишней скромностью. Сегодня можно с уверенностью сказать, что ваша жизнь никогда не станет прежней. Так, может, стоит избавиться и от старых принципов?

Космический совет: начните менять свою жизнь прямо сейчас.

♐ Стрелец

Конец года — трудное время. Важно подвести итоги, проанализировать события за последние 12 месяцев и подготовиться к новому, большому периоду. Как бы то ни было, сегодня лишь 29 декабря, а потому, Стрелец, можете смело позволить себе расслабиться. Окунитесь в мир грез и фантазий, почитайте книги и выпейте чашечку горячего какао. А планы… о них подумаете завтра.

Космический совет: настройтесь на позитивный лад, погрузитесь в атмосферу релакса.

♑ Козерог

Козерог, вы потратили немало усилий, чтобы добиться, чего имеете. Боитесь, что «фундамент» стоит некрепко? Бросьте! Это все — иллюзии. Следующий год принесет вам много радости. То, о чем вы не могли и мечтать! Забудьте о предрассудках и вспомните о важных задачах на сегодня. Успейте закрыть мелкие дела до того, как наступит новый день.

Космический совет: принимайте решения, исходя из собственных желаний.

♒ Водолей

Водолей, бывают периоды, мы вынуждены избавляться от лежалого хлама. Касается это и «старых» людей. Примите расставание с тем или иным человеком из окружения как данность. Если этого не сделать сегодня, завтра будет только хуже. «Больные» привязанности не способствуют развитию, так что научитесь прощаться.

Космический совет: смело рвите отношения с «токсичными» людьми.

♊ Рыбы

Рыбы, вы когда-нибудь задумывались, что рай не абстрактное понятие? Что если он существует прямо здесь, и он — ваш мир? В постоянных заботах вы совершенно забываете о том, что неплохо было бы оглядываться вокруг: природа — прекрасна, люди — преданны и обожаемы. Вам давно пора восстановить внутренний баланс. Посвятите этот день только себе.

Космический совет: подумайте о себе и своем здоровье.

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