Фото: ТАСС / Яровицын Роман

Актера похоронили на Ваганьковском кладбище и «привалили» десятитонной глыбой с удивительной историей.

Народный артист РСФСР Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года на 55-м год жизни. У актера был неоперабельный рак легких в четвертой стадии и метастазы во всех органах. 5 января Абдулова похоронили на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве рядом с участком № 12. Ему поставили огромный каменный памятник, который даже спустя десятилетие вызывает бурные эмоции у людей, которые любили и любят Абдулова и его творчество. Об этом пишет «Экспресс газета».

На огромной десятитонной глыбе высечены буквы имени актера, в виде ступеней, уходящих в небо, символизируя путь на Голгофу. В камень вмонтировали крест и плиту с изображением актера. Многие фанаты Абдулова критиковали монумент с первого дня установки. А сейчас в комментариях к посту в одном из театральных пабликов «ВКонтакте» поднялась вторая волна.

«Такой каменюгой привалили!»;

«Гениальный артист словно закован. Он таким по жизни не был!»;

«Ужас, какой жуткий памятник, цементная куча с налепленными буквами», — написали неравнодушные пользователи сети.

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Как сообщают «Дни.ру», незадолго до смерти Александр Абдулов получил загадочное письмо из Карелии. Поклонник призвал его отправиться на Север и лечиться от рака с помощью большого магического камня. Однако из-за слабости актер не смог отправиться в дальнюю дорогу. В итоге его вдова привезла огромную глыбу в Москву, где скульптор Владимир Матюхин сделал из камня надгробный памятник.

Ранее 5-tv.ru писал, что брак с Александром Абдуловым принес Ирине Алферовой много слез. Об этом народная артистка впервые рассказала в новом документальном фильме «Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости». Актриса редко появляется на публике и не любит откровенничать на тему личной жизни, но сделала это ради памяти бывшего супруга. Алферова прожила с Абдуловым 17 лет. Они считались самой красивой парой советского кино. Со стороны этот брак казался практически идеальным, но на деле трещал по швам.