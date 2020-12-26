Вдову Олега Табакова экстренно госпитализировали Сегодня, 12:28 Нюра Незванова 1 330 1 330

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Марине Зудиной вызвали скорую помощь после того, как она почувствовала себя нехорошо.