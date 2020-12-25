Неприступная крепость: ТОП-5 самых недоступных женщин по знаку зодиака

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Эти леди приветливы, легко находят общий язык с окружающими и готовы прийти на помощь в любую минуту! Однако найти ключик к их сердцу крайне непросто.

В современном мире легко и просто заводить знакомства. Но вот, чтобы построить серьезные отношения, порой приходится неслабо потрудиться. И дело даже не в том, что у молодых может не быть своей квартиры для совместного проживания или достатка, чтобы родить наследников. Все чаще сами партнеры боятся подпускать к себе малознакомых людей и уж тем более не рассчитывают на брак в мире, где все ищут свободы.

Чтобы лучше понимать вторых половинок, астрологи составили рейтинг ТОП-5 знаков зодиака, представительниц которых сложнее всего добиться.

Козерог

По своей природе Козероги — натуры крайне консервативные и целеустремленные. Если составили себе программу максимум, в которой главные пункты — карьерный рост и целеустремленность, пиши пропало! Ради новых проектов и реализации амбиций эти личности готовы отодвинуть на второй план даже преданных друзей, что уж говорить о новых ухажерах.

Впрочем, их можно понять: эти женщины сделают все возможное, чтобы их семьи в будущем не чувствовали себя обделенными. Попробовать добиться расположения этих дам можно, но главное — не мешать намеченным планам.

Дева

Найти общий язык с Девами довольно трудно из-за некоторых особенностей их характеров: одни чересчур осторожничают, другие не подпустят кавалера, пока не удостоверятся в его надежности. Эти леди не любят, когда на этапе знакомства мужчины «переходят грани дозволенного». Им трудно сразу открыться сторонним людям. Поэтому эти отношения не нужно торопить.

Рак

Раки — крайне эмоциональные персоны. Но их беда в том, что из-за скопления энергии порой бывает трудно правильно взаимодействовать с человеком. Они, может, и хотели бы сказать что-то хорошее, но вдруг произошла маленькая неприятность, и остановить поток негатива уже невозможно. На открытый диалог с такими дамами мужчины идти просто боятся, потому предпочитают любить их поодаль.

Телец

Представительницы знака Телец потрясающе легко находят общий язык с окружающими. Но, в то же время, достучаться до их сердца крайне тяжело. Эти женщины не любят сюрпризов и перемен. Будь они и прекрасные. Из-за упрямства Тельцов мужчины просто опускают руки — порой создается впечатление, что общаются с кирпичной стеной. Однако если не брать эти крепости силой, может получиться прекрасная семья!

Овен

Овны — пылкие и крайне амбициозные личности. Они не бояться говорить правду прямо в глаза и нередко это становится причиной конфликтов в отношениях. Если их мужчины допустили маленькую ошибку — быть беде. Потенциальным ухажерам трудно разобраться, какие эмоции в тот или иной момент чувствуют Овны и что ждать от них в будущем, потому предпочитают любить на расстоянии, пишет Lisa.ru.

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