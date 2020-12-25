Рунический гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января для всех знаков зодиака

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Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал, к чему готовиться в пограничное время между 2020 и 2021 годами.

Заканчивается очень непростой 2020 год. И многих интересует, что же нас ждет впереди? Можно обращаться с такими вопросами к звездам, а можно к рунам. При умении их читать гороскоп получается очень подробным и логичным.

Рунический провидец Игорь Вечерский известен своими предсказаниями для звезд — все они сбылись с удивительной точностью. Он рассказал 5-tv.ru, чего ждать представителям разных знаков зодиака на предстоящей неделе.

Овен

Перевернутая беркана, гебо и перевернутый и турисаз говорит о том, что на этой неделе вам следует заняться налаживанием контактов и организацией совместных мероприятий, отдыха и построить планы на будущее. Потому как на этот период не следует планировать слишком многого и лучше закончить старые дела и спланировать новые, которые принесут успех в будущем.

Телец

Гебо, лагуз перевернутый и ансуз говорит о том, что в этот период вам даются хорошие возможности в общении, достижении компромиссов и убеждении людей, публичных выступлениях и удачных стечениях обстоятельств, связанных с взаимоотношениями с окружающими. Однако вам следует быть осторожными и не перегибать палку.

Близнецы

Перевернутая перто, эйваз и лагуз перевернутая говорит о том, что на этой неделе возможны перемены. Вы можете достичь новых результатов, тем не менее могут открыться какие-то обстоятельства, которые имеют возможность несколько омрачить ваш путь. Но вы имеете все для того, чтобы преодолеть их. Нужно не сворачивать со своего пути и действовать согласно составленному плану.

Рак

Ингуз, гебо и перевернутае тейваз советуют хорошо провести предновогоднее время со своими надежными товарищами, близкими друзьями и родственниками. Не планировать уже в этом году каких-то решительных действий, отложив их на потом и заняться исключительно вопросами личного характера.

Лев

Беркана лагуз и перевернутая вуньо советует вам развивать то, что было начато ранее, на последнем этапе этого года прислушаться к своей интуиции и не стремиться к достижению абсолютного комфорта. Потому что вам нужно закончить определенный жизненный цикл, этап и тогда вы сможете достичь новых результатов.

Дева

Эйваз, альгиз и перевернутый турисаз говорит о том, что вы сможете преодолеть все накопленные ранее сложности, однако это потребует смены вектора приложения усилий. Некоторых изменений и возможно вступления в некоторое противоборство, которое, однако, принесет вам хорошие результаты. Вы сможете защитить свои интересы и более того, даже приумножить в следующем году достигнутые результаты.

Весы

Отал, наутиз и перевернутый ансуз советует вам больше времени уделить своему дому, семье, быть аккуратным в выражениях и постараться не сказать лишнего. Не устраивать какие-то разговоры, где вы не уверены в результате. Результаты которых могут несколько отличаться от желаемого вами, потому как возможно вам не хватает некоторых ресурсов для, в целом, продуктивной беседы. Однако близкие всегда придут вам на помощь и у вас сложатся прекрасные отношения.

Скорпион

Перевернутый уруз, вуньо и перевернутый лагуз советуют вам отдохнуть, взять паузу и накопить силы, потому что вы много потратили энергии в этом году и не нужно возлагать на себя слишком больших задач, чтобы не перегрузить свои собственные возможности, свой потенциал сил.

Стрелец

Перевернутый альгиз, эйваз и кено говорит о том, что этот период пойдет по плану, так как вы задумывали ранее и вам на этом этапе доступны хорошие достижения. В плане перемены спектра развития событий, то есть вы можете совершить изменения, которые принесут хороший результат в будущем. Однако на этом пути вам потребуется дополнительная осторожность и вам нужно будет понять, какие еще стороны потребуют вашего внимания.

Козерог

Найтиз, соуло и перевернутая райдо не советует отправляться в дальний путь, а правильно оценить прошедшие периоды, прошедший год и сделать нужные выводы. В первую очередь понять то, каких факторов вам не хватает для более успешных действий, то как правильно их использовать в будущем. Также для вас открываются хорошие возможности в творчестве, в созидании. В этот период вы сможете проявить себя наилучшим образом.

Водолей

Перевернутая перто, отал и лагуз советует вам обратиться к своей интуиции, к умению прислушаться к себе и отталкиваясь от внутренних ощущений, найти наиболее оптимальный путь действий. Кроме того, для вас будут удачны операции с недвижимостью, если вы их запланировали на ближайший период времени и различное обустройство семейного очага и дома. Вообще, вы можете улучшить взаимоотношения с семьей, с родными и близкими. Выстроить новый фундамент для будущих побед.

Рыбы

Соуло, беркана и хагалаз говорит о том, что ваши действия, ваше эффективное самопроявление может приводить к разрушению в некоторых сферах. Поэтому вам следует очень аккуратно использовать свою энергию в это время и направить ее в нужное русло. Если же вы хотите избавиться от чего-то, что вы считаете уже оставшимся в прошлом в вашей жизни, этот период также хорошо подойдет. Важно понять структуру действий и применить усилие в нужном направлении.

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