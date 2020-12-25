🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 25 декабря, растущая Луна в Тельце сопутствует успеху во всем, что связано с финансами. Это хороший день для проведения сделок. Особо успешно пойдут дела, связанные с недвижимостью.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 декабря, растущая Луна в Тельце обещает финансовый успех. Телец — знак материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок.

♈ Овен

Сегодня вы будете разочарованы в окружающих, и не без оснований. Не стоит из-за этого проявлять агрессию и злиться. Лучше рассказать людям, что вы чувствуете и что вас тяготит. Ваша мягкость поможет гармонично преодолеть все трудности в общении.

Космический совет: поговорите о том, что вас мучает.

♉ Телец

Сегодня вы захотите устроить своей половинке свидание. Предыдущие дни были сложными, поэтому вам просто необходимо приятно провести время. Не стоит откладывать праздник на потом.

Космический совет: веселитесь прямо здесь и сейчас.

♊ Близнецы

Ничто не вечно. Вы это понимаете, но никак не можете отпустить какую-то часть прошлого. Сделайте это прямо сегодня и разрешите себе оплакать утрату. А после создайте вокруг такую обстановку, которая не даст грустить. Все это необязательно делать в одиночку.

Космический совет: не делайте все в одиночку, обратитесь за помощью к близким.

♋ Рак

Жаловаться на лимоны, которые бросает в вас жизнь, больше не в вашем стиле. Пора уже делать из них лимонад! Доверьтесь своим творческим идеям и и незамедлительно принимайте меры. И вспомните слова Томаса Альвы Эдисона: «Я не проиграл. Я только что нашел 10 000 способов, которые не сработают».

Космический совет: воспринимайте неудачи, как новые возможности.

♌ Лев

Доверьтесь себе, рискните, сделайте то, чего никогда раньше не делали. Помните, что результат будет великолепным. Это не означает, что вы добьетесь успеха с первого раза. Но вы точно научитесь принимать свои неудачи. Это и станет победой.

Космический совет: полюбите себя и свои неудачи.

♍ Дева

Вы так много работали, чтобы быть там, где вы есть. Подумайте, что мешает вам поделиться своим успехом с миром? Обратите особое внимание на то, что вам говорят знаки. Пришло ваше время оказаться в центре внимания.

Космический совет: ищите свое место в этом мире!

♎ Весы

Ваши великие мысли не всегда совпадают с делами. Сегодня звезды советуют сделать шаг назад и понаблюдать, что мешает вам добиться успеха. Всегда держите в уме образ того, к чему вы хотите прийти в итоге. И действуйте!

Космический совет: действуйте так, как велит вдохновение, а остальное предоставьте Вселенной.

♏ Скорпион

Сегодня вас будет волновать тема благотворительности. Возможно, вы даже найдете единомышленников и сделаете вместе какое-то доброе дело. Знайте, что все добро, которое вы совершаете, вернется к вам десятикратно.

Космический совет: помогите тем, кто в этом нуждается.

♐ Стрелец

Прежде чем начать всех спасать подумайте, кто может спасти вас? Пора сделать что-то для себя. Если вас беспокоит тело, то сходите к врачу. А если страдает душа, то пора оказаться в компании любимых людей. Общение творит чудеса.

Космический совет: сделайте заботу о себе приоритетом.

♑ Козерог

Сегодня вы чувствуете переход от «я» к «бескорыстному служению» и ищете способы вызвать улыбку на лицах тех, кому повезло меньше. Начните с малого. Подумайте о том, кому вы можете помочь прямо сейчас. И сделайте хоть и маленькое, но полезное для кого-то дело. Каждый поступок будет многократно вознагражден.

Космический совет: подумайте о том, кому вы можете помочь прямо сейчас.

♒ Водолей

Сегодня звезды советуют вам вспомнить, каким вы были ребенком. Во что вы верили в детстве? В этот день можно отменить подписку на взрослую жизнь и разбудить малыша внутри. Это поможет вам ощутить магию каждого момента.

Космический совет: позвольте себе побыть ребенком.

♊ Рыбы

У вас есть два способа получить желаемое: первый основан на грубой силе, а второй — на смеси сострадания и силы воли. Вам стоит выбрать тот, который ближе. Попробуйте сегодня работать с другими, а не против них.

Космический совет: выбирайте доброту и сострадание.

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