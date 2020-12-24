Подробности жестокого убийства хореографа в Москве отвергнутым поклонником

Фото, видео: Instagram @natalynats; 5-tv.ru

Трагедия произошла вечером 23 декабря во дворе дома на Профсоюзной улице.

5-tv.ru стали известны подробности жесткого убийства хореографа Натальи Прониной в Москве. Трагедия произошла вечером 23 декабря во дворе одного из домов на Профсоюзной улице. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как к девушке подходит мужчина в темной одежде и в маске на лице. В определенный момент, происходит, предположительно, выстрел, после чего нападавший неспешно убегает.

30-летняя девушка с ранением головы лежала в луже крови без сознания. Прибывшие на место бригады скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий. Пострадавшая была госпитализирована и, несмотря на усилия медиков, скончалась ночью 24 декабря.

На месте преступления были обнаружены пистолет, две гильзы, два патрона и пуля. Предполагаемый злоумышленник, вероятно, произвел не менее двух выстрелов в лицо жертвы. По неподтвержденным данным, Наталья Пронина могла состоять в близких отношениях с подозреваемым. Якобы в какой-то момент девушка отвергла молодого человека, а он, в свою очередь, начал ее преследовать.

Известно, что Наталья Пронина работала ведущим преподавателем по Strip/plastic, Go-Go dance, Latino Solo/Latino Mix, а также спортивным бальным танцам, стрейтчингу и современному танцу. Девушка занималась любимым делом с шести лет. Была чемпионкой и призером различных межрегиональных чемпионатов, первенств и кубков России, Москвы и Нижнего Новгорода. Также принимала участие в шоу-программе Comedy Club и «Живой звук». Наталья Пронина отмечала, что считает себя очень счастливым человеком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте стрельбы в девушку на юго-западе Москвы нашли пистолет.