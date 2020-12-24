Мистическое совпадение: Шафирова повторила судьбу своего экстрасенса Новоселовой

Фото: Instagram @ishafirova

Тело светской львицы было найдено в Ружейном переулке в Москве днем 22 декабря.

Мистическое совпадение связало погибшую накануне светскую львицу Ирину Шафирову и экстрасенса Илону Новоселову. О нем рассказала StarHit.ru турагент Ирины Ева.

«Она очень любила гадание, таро, все это чародейство. Основным интересом в этих гаданиях для нее всегда был муж! Еще она пару раз ездила к Илоне Новоселовой», — поделилась девушка.

Instagram @ilonanovoselova

Тело Шафировой с размозженной головой было найдено в Ружейном переулке в Москве днем 22 декабря. Незадолго до гибели, по слухам. Ирина проходила лечение в психиатрической больнице. Ирина очень тяжело переживала развод со своим мужем бизнесменом Борисом Шафировым. В июле этого года ей диагностировали нервный срыв. Предварительной причиной гибели 45-летней женщины стало падение с большой высоты.

Дело в том, что участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова, к которой обращалась Ирина, погибла три года назад в возрасте 29 лет. Девушка выпала из окна и разбилась. Она, как и Шафирова незадолго до гибели также лечилась в психиатрической клинике.

«Ирина считала, что на нее наведена порча, хотела избавиться от этого», — отметила Ева.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруг Шафировой рассказал о планах, которые она строила перед смертью.