Предварительная причина гибели, найденной с размозженной головой москвички
Фото: Instagram @shafirova
Тело светской львицы Ирины Шафировой было обнаружено днем в Ружейном переулке столичного района Хамовники.
Предварительной причиной гибели 45-летней Ирины Шафировой стало падение с большой высоты. По информации 5-tv.ru, возможно, это был общий балкон 15 этажа шестнадцатиэтажного дома.
Как сообщалось ранее, от возможного падения голова светской львицы была сильно обезображена. Предсмертную записку следователи не нашли.
Известно, что Ирина очень тяжело переживала развод со своим мужем бизнесменом Борисом Шафировым и по некоторым данным, проходила лечение в столичной психиатрической больнице.
Обстоятельства ее смерти еще предстоит установить следователям, но пока каких-либо других версий не озвучивалось.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места гибели светской львицы в Ружейном переулке столичного района Хамовники.