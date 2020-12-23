Предварительная причина гибели, найденной с размозженной головой москвички

Фото: Instagram @shafirova

Тело светской львицы Ирины Шафировой было обнаружено днем в Ружейном переулке столичного района Хамовники.

Предварительной причиной гибели 45-летней Ирины Шафировой стало падение с большой высоты. По информации 5-tv.ru, возможно, это был общий балкон 15 этажа шестнадцатиэтажного дома.

Как сообщалось ранее, от возможного падения голова светской львицы была сильно обезображена. Предсмертную записку следователи не нашли.

5-tv.ru

Известно, что Ирина очень тяжело переживала развод со своим мужем бизнесменом Борисом Шафировым и по некоторым данным, проходила лечение в столичной психиатрической больнице.

Обстоятельства ее смерти еще предстоит установить следователям, но пока каких-либо других версий не озвучивалось.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места гибели светской львицы в Ружейном переулке столичного района Хамовники.