Подруга Гафта рассказала, за что его бывшая жена отправила дочь в психбольницу

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Знакомая артиста призналась, что у его супруги были корыстные мотивы.

Бывшая жена Валентина Гафта Инна Елисеева отправила их дочь в психиатрическую больницу несмотря на то, что та была здорова. О причинах этого поступка рассказала в интервью НТВ близкая знакомая скончавшегося артиста.

«Она Ольгу упекла в психбольницу, хотя та была совершенно нормальная. Оля все время была в стрессе. Инна убрала ее кавалера, и она покончила с собой. Нормальный парень, за которого она хотела замуж», — отметила женщина.

На такой шаг Инна Елисеева пошла ради того, чтобы дочь не могла претендовать на крупное наследство отца. Известно, что Ольга ушла из жизни 24 августа 2002 года. По словам подруги Гафта, Инна переписала все свое имущество на сиделку.

Ранее Николай Цискаридзе, знакомый с Ольгой, заявлял, что она была вовлечена в развод родителей своей матерью, что также сильно сказалось на ментальном здоровье девушки.

У Валентина Гафта остался один законный наследник, проживающий в Бразилии, родившийся после романа в 1971 году с Татьяной Никитиной. Как писал 5-tv.ru, он не смог прилететь в Москву на прощание с отцом. По мнению вдовы Валентина Иосифовича Ольги Остроумовой, он хочет получить имущество актера, однако мужчина отрицает это.