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Представитель телеведущего заявил, что добьется удаления ролика.

Концертный директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди негативно отреагировал на появление в сети ролика, где телеведущий показан в роли главного героя популярной компьютерной игры Mario.

«Что за ерунда? Покажите мне это безобразие», — возмутился представитель Якубовича.

Шахиди сказал, что никаких прав на использование имени и образа Леонида Аркадьевича они никому не передавали, а также пообещал разобраться с этим случаем и принять соответствующие меры.

«Если это обычная „фанатская“ игрушка, то добьемся удаления, если коммерция, то пойдем в суд», — заявил Шахиди.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, аниматор из России Алексей Dex опубликовал видео, в котором ведущий Леонид Якубович стал персонажем игры Mario.