Названа предварительная причина смерти писателя Александра Курляндского

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Подарившего миру мультипликации такие шедевры, как «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая», «Баба-яга против!» писателя не стало на 83-м году жизни.

Предварительной причиной смерти писателя и сатирика Александра Курляндского стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.

По данным издания, коронавируса у Курляндского не было. Официальных данных об этом пока не поступало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, подарившего миру мультипликации такие шедевры, как «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая», «Баба-яга против!» писателя не стало на 83-м году жизни. Создатель «Ералаша» Борис Грачевский назвал его смерть «большим непоправимым горем», в котором хоть немного успокаивает факт наследия, оставленного Александром Курлянским для многих поколений детей — это его добрые и веселые произведения.