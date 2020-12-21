Как «великое соединение» Юпитера и Сатурна 21 декабря скажется на судьбе людей?

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Парапсихолог рассказала, чего ждать от слияния двух планет.

После соединения Юпитера и Сатурна, которое произойдет 21 декабря, можно будет добиться успехов и реализовать давние мечты. Об этом заявила парапсихолог Александра Харрис изданию «ПолитЭксперт».

По ее словам, соединение — это когда несколько планет выстраиваются точно в линию. При нахождении в одном ряду энергетическое влияние небесных тел усиливается. В этот период следует отказаться от старых привычек и уступить новым — для более эффективного ведения дел. Если человек не готов к переменам, это вызовет большие трудности. Старые методы работы больше не будут приносить результатов.

Парапсихолог советует выбрать серьезную и интересную цель, которая «давно зовет». Для ее достижения следует потратить как можно больше времени в оставшееся время в году.

Google.com

К слову, Google посвятил соединению двух планет новый дудл. На нем улыбающиеся Сатурн и Юпитер дают друг другу «пять».

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен, по мнению астрологов, период с 21 по 31 декабря.