«Начинаю опасаться женщин Прохора»: пожилая подруга Шаляпиной довела Калашникову до панической атаки

Фото: Instagram @annakalash

Помощь бригады медиков скорой потребовалась певице во время презентации ее клипа.

Анна Калашникова, упавшая в обморок во время презентации своего клипа, рассказала, что до потери сознания ее довела 75-летняя подруга ее бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина. По ее словам, поэтесса Алла Пеняева устроила скандал «на ровном месте», обидевшись на шуточный клип, хотя никто и не думал оскорбить ее.

«Честно говоря, я уже начинаю опасаться женщин Прохора. Недавно даже паническая атака была. Довела Пеняева меня… Я сняла эту женщину в своем клипе, а она оказалась неблагодарной…» — цитирует Калашникову сайт KP.RU.

Instagram @shalyapin_official

Певица объяснила, что после скандала, который устроила ей по телефону пожилая дама, у нее началось сильное головокружение и пришлось обратиться за помощью бригады медиков, дежурившей на мероприятии.

«Пеняева плетет интриги, сплетничает. Этому уже нет конца и края… Мы с Прохором давно расстались, не понимаю, что ей от меня надо», — недоумевает Анна.

Она полагает, что подруга Прохора Шаляпина просто приревновала ее к певцу, хотя причин для этого никаких нет.

«Я уже год встречаюсь с другим мужчиной», — заключила Калашникова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Пеняева, которую с Прохором Шаляпиным связывают почти 20-летние близкие отношения, и которая подарила молодому певцу квартиру в Москве, снялась в клипе Калашниковой, а потом обозвала ее «ведьмой» и заявила, что артистка «хотела ее угробить».