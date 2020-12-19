🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 19 декабря, растущая Луна в Водолее, а значит день идеально подойдет для общения с единомышленниками. Удачными будут переговоры. Успехом увенчаются сделки.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 декабря, когда растущая Луна в Водолее, удачными будут любые переговоры, а встречи с единомышленниками приведут к невероятному подъему жизненной энергетики. Астрологи рекомендуют сегодня представителям многих знаков зодиака задуматься о своем будущем.

♈ Овен

Овны, умение говорить «да» всегда было вашей сильной стороной. Теперь нужно сконцентрироваться на том, чтобы научиться отказывать. У вас есть право выбора, поэтому используйте имеющиеся ресурсы для общего блага. Когда старые привычки и разрушительный образ жизни угрожают одолеть вас, помните о своей силе. Вам нужно разорвать токсический цикл, который удерживает вас от того, чтобы стать лучшей версией себя.

Космический совет: избавьтесь от вредных привычек.

♉ Телец

Несмотря на все, что вы пережили, впереди есть надежда на светлое будущее. Тельцы, наступает период, который следует провести с людьми, на которых давно не хватало времени. Побудьте с любимым человеком, пообщайтесь с членами семьи или друзьями. Они всегда подарят вам хорошее настроение и поддержку. Может быть есть кто-то, о ком вы позабыли? Возможно, любимый школьный друг, с которым вы потеряли связь? Напиши ему сердечное письмо. Сейчас время, чтобы протянуть руку.

Космический совет: верните утраченную любовь.

♊ Близнецы

Волшебство, которое вы ищете, заключается в работе, которую вы избегаете делать. Близнецы, вы использовали свою загруженность и другие оправдания, чтобы убежать от себя? Сегодня звезды рекомендуют вам побыть наедине с собой. В тишине и одиночестве скрывается потрясающая красота. Искусство быть единым с самим собой поможет вам расти и развиваться в этом многообразном мире. Есть ли творческий проект, которому вы уже давно не уделяли должного внимания? Не может быть лучшего времени, чем наконец заняться им.

Космический совет: оставшись наедине с самим собой, вы сможете найти ключ к саморазвитию.

♋ Рак

Можно смотреть в зеркало заднего вида и изучать прошлое, если вы знаете, что есть вещи, которые не можете вернуть. Хватит печалиться над этим, лучше обратите внимание на самосовершенствование. Чему вас научили обстоятельства? Как вы можете стать лучшим человеком? Шаг за шагом, Раки. Поверьте, что вы на правильном пути.

Космический совет: учитесь на своих прошлых ошибках.

♌ Лев

Львы, вероятно вам кажется, что вся жизнь — это постоянные проблемы и несчастья. Прекратите жалеть себя. Вместо этого стоит поговорить о сложных вещах. Если кто-то действительно любит вас, он захочет встретиться с вами. Помните, все будет зависеть от того, как вы поведете себя. Не поддавайтесь искушению играть в обвинения, несмотря на то, как сильно вы страдаете. Чтобы создать пространство для более здоровых отношений, постарайтесь понять партнера.

Космический совет: помните, что ничто не вечно.

♍ Дева

Нет сомнений в том, что когда-то вы были ранены, но как долго вы собираетесь оставаться в этой тьме? Откройтесь миру, не бойтесь поговорить о сложных чувствах, Девы. Любящие вас люди поймут, с какими демонами вам пришлось столкнуться. Просто не будьте столь холодны к окружающим. Примите, что все, что вам нужно, это крепкие объятия. Некоторое время на природе поможет вам залечить рану на сердце.

Космический совет: признайтесь себе в том, что нуждаетесь в тепле окружающих.

♎ Весы

Вы долго гуляли по Городу Излишеств? Настало время привести себя в порядок, Весы. Начните с того, что внимательно посмотрите на свои привычки. Например, сколько кофеина вы потребляете. Или пирожных, которые находятся вашей тарелке в полдень. Вам не нужно садиться на низкоуглеводную диету или истязать себя упражнениями. Вместо этого сосредоточьтесь на понимании своего типа тела и здоровой пище, которая поможет вам восстановить силы на уровне сознания, тела и души.

Космический совет: почувствуйте, что нужно вашему организму.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы только что завершили серьезное путешествие, и успех не за горами! Пока пауза. Вдох. Примите все это. Откройте для себя радость не делать ничего вообще. Вы заслужили это. Звучало ли слово «расширение» у вас в голове? Желание размыть географические границы? Сегодня вам предоставляется возможность вывести бизнес за рубеж.

Космический совет: оставьте дела и насладитесь отдыхом.

♐ Стрелец

Сегодня у вас на уме только деньги, Стрельцы. И действительно, ожидайте неожиданные доходы. Приготовьтесь получить поощрение от Вселенной. Сегодня вы сможете примерить на себя роль короля замка и отправиться за роскошным подарком для себя. Когда в последний раз вы ходили по магазинам или наслаждались изысканными блюдами? Когда вы радовали себя так, чтобы было трудно сдержать улыбку? Пришло время устроить для себя праздник.

Космический совет: сделайте себе дорогой подарок.

♑ Козерог

Говорят, что боль — лучший учитель. Не корите себя за неудачи, а лучше посмотрите, как вы можете использовать свой опыт, чтобы сделать шаг вперед. Вам могут глубинные резервы, Козероги. Вселенная подскажет, как сделать правильный выбор и не наступить на те же грабли. Не забывайте, что природа наделила вас необычным даром. Как никто другой, вы умеете творить, причем делаете это с душой. Музыка, искусство, литература — для вас нет неподвластных сфер. Используйте свои навыки и двигайтесь к цели.

Космический совет: используйте свой опыт для достижений целей.

♒ Водолей

Если вы хотите добиться цели, придется потерпеть, и, главное, — верить в таинственные силы выше. Проблемы, стоящие на вашем пути, носят временный характер. Имейте это ввиду, когда они начнут вас отягощать. Как бы то ни было, Вселенная повернулась к вам, Водолеи. Она поможет вам реализовать все свои мечты и изменить жизнь к лучшему. Не упускайте этот подарок судьбы.

Космический совет: настало время изменить свою жизнь.

♊ Рыбы

Когда вы окажетесь в замке иллюзий, ущипните себя. Наверняка ваши приоритеты расставлены неверно. Отвечайте за свои время и энергию, Рыбы. Они ваши самые большие ресурсы. Вселенная просит вас направить их в правильном направлении. В сфере труда два одинаково важных проекта могут сыграть в перетягивание каната для вашего внимания. Найдите баланс.

Космический совет: возьмите ответственность за свои время и энергию.

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