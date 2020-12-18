🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 18 декабря, растущая Луна в знаке Водолея сулит многим представителям знаков зодиака удачный день для дел, связанных с интеллектуальной работой. Однако не стоит забывать и об отдыхе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 декабря, растущая Луна в знаке Водолея. Этот день идеально подойдет для умственной работы. Также успехом увенчаются разнообразные творческие дела. Вечер астрологи рекомендуют провести, позволив организму отдохнуть. Подойдет поход в спа-салон, на сеанс релаксации или в фитнес-центр.

♈ Овен

Овны, возможно вам кажется, что кто-то скрывает от вас важную информацию. Вероятность этого есть. Просто попробуйте поговорить по душам с тем, на кого падает подозрение. Правда, не торопитесь, если не готовы услышать неприятные вещи. Иногда незнание будущего — единственный способ жить в настоящем. Ваша интуиция сегодня как оголенный нерв.

Космический совет: не спешите в действиях.

♉ Телец

Почему мы всегда хотим того, чего у нас нет? Оглянитесь вокруг, Тельцы! Вас окружают друзья и члены семьи, которые радуются вашим победам, как своим собственным. Некоторым из Тельцов астрологи рекомендуют приготовиться к новой стадии отношений с любимым человеком. Вам нужен девичник или мальчишник, который запомнится на долгие годы.

Космический совет: обратите внимание, любовь витает в воздухе!

♊ Близнецы

Верный способ упустить счастье: постоянно говорить себе, что оно временное, и что хорошие вещи можно отнять у вас в любой момент. Наши негативные мысли порой убивают всю веру в себя. Близнецы, вы действительно этого хотите? Вселенная хочет, чтобы вы жили в мире гармонии и любви. Не подведите ее.

Космический совет: не думайте о плохом.

♋ Рак

Это конец одиночества, Раки, или начало нового романа? Вы не будете знать, пока не избавите свое сердце от прошлого. Что касается поворотных моментов, то это придет позже. Может потребоваться несколько лет, чтобы произошло ваше превращение из гусеницы в бабочку, а пока продолжайте действовать в соответствии с вашими желаниями.

Космический совет: не упустите поворотный момент.

♌ Лев

Львы, вы — целитель, чудотворец, врач-психиатр, солнечный луч в мире темных облаков. Используйте свои способности, чтобы помочь другим. Помните, что вы не всегда можете решить чужие проблемы, но вы способны выслушать и пожалеть. Сегодня сострадание станет формулой успеха всех ваших разговоров.

Космический совет: выслушайте близких.

♍ Дева

Чтобы решить проблемы, нельзя торопиться, но вместе с этим не нужно чересчур погружаться в анализ деталей произошедшего. Этому правилу учили древние мудрецы, ему же следуют современные психологи. Вспомните свои прошлые ошибки, но не корите себя за них. Они подскажут вам, как себя вести в будущем. Хороший способ найти решение — это очистить свой разум, прогуляться по парку или уделить время медитации. Займитесь йогой и обретите спокойствие.

Космический совет: отдохните.

♎ Весы

Весы, думайте о себе как о креативном директоре, о том, кто воплощает в жизнь свои грандиозные идеи. Тогда мысли реализуются, и вы обретете то, о чем мечтали. Однако не стоит забывать о ваших знакомых — нужно признать их вклад в общее дело. Цените окружающих. Это поможет вам получить мудрость «жемчужин», которые потенциально могут изменить ход вашей жизни.

Космический совет: поблагодарите знакомых за помощь.

♏ Скорпион

Не ждите, пока в вашем почтовом ящике появится любовная записка, Скорпионы. Признайтесь в чувствах первыми. Верните романтику в мир, где перестали верить в любовь. Разве вы не хотите, чтобы другие узнали, что такое бабочки в животе? Верните другим веру в мечту. Заставьте посмотреть на вас другими глазами. Вы умеете творить чудеса, так покажите, как вы это делаете, всем остальным!

Космический совет: верните другим веру в любовь.

♐ Стрелец

Мы живем в мире, который постоянно меняется. И то, что мы получаем извне, лишь ответ на то, что мы отдаем. Стрельцы, если будете рассматривать свою жизнь как борьбу, это принесет лишь боль и страдания. А ведь вы заслуживаете лучшего. Поверьте в себя, в свои силы и станете магнитом для любви, процветания и изобилия.

Космический совет: займитесь обретением гармонии в душе.

♑ Козерог

Козероги, у вас есть два варианта: жить в страхе или радоваться каждому дню. Бывают дни, когда все выглядит идеально, но ваша паранойя не дает вам расслабиться и наслаждаться жизнью. Попытайтесь вспомнить, как чувствовали себя, когда находились в гармонии, любви и спокойствии. Гораздо лучше, не правда ли? Все в ваших руках! Возьмите верх над своими эмоциями и живите здесь и сейчас.

Космический совет: хватит «париться», наслаждайтесь каждым днем.

♒ Водолей

Водолеи, похоже, вечеринки заменили вам надежных друзей, а в шумных компаниях вы научились растворять одиночество. Пора с этим завязывать. Прежде чем идти на очередную тусовку, поговорите с самим с собой. Если вы переживаете тяжелый период в отношениях, распрощайтесь с ними. Вы не заслуживаете быть чьим-то вторым вариантом. День будет особенно благоприятным для тех, кто давно горел идеей завести ребенка. Кажется, вас ждут хорошие новости.

Космический совет: решите, что вам действительно нужно в жизни.

♊ Рыбы

Жизнь предлагает все, о чем вы мечтали: партнерство, которое сделает вас на ступеньку выше, и покой, который неиссякаемым потоком льется в вашу семейную чашу. Что мешает вам наслаждаться жизнью, Рыбы? Когда все в идеальном порядке, что заставляет голос в вашей голове шептать: «Берегись»? Мы живем в доброжелательной Вселенной, которая хочет для нас лучшего. Имейте это ввиду, когда страхи в очередной раз вас настигнут.

Космический совет: доверяйте Вселенной.

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