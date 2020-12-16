Эксклюзивное видео с похорон музыканта «Воскресения» Андрея Сапунова

Фото, видео: www.globallookpress / Svetlana Mal'tseva; 5-tv.ru

Артист скончался на 65-м году жизни.

В Москве прощаются с музыкантом Андреем Сапуновым. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с похоронной церемонии.

В зале для гражданской церемонии прощания на Хованском кладбище собрались родные и близкие артиста. Известно, что тело кремируют здесь же. К гробу музыканта несут цветы, в зале играют песни, сочиненные музыкантом.

Андрей Сапунов был участником группы «Воскресение» с первых лет существования коллектива. Он также играл в «Олимпии», а с 1984 года по 1986 — в ВИА «Самоцветы». В 2016 году музыкант покинул группу из-за расхождений во взглядах с солистом «Воскресения» Алексеем Романовым.

Как писал 5-tv.ru, Сапунов попал в больницу 13 декабря с нарушением ритма сердца. После этого наступила клиническая смерть, медики пытались реанимировать музыканта, но не смогли. Ему было 64 года.