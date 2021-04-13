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Саона Меришан убеждена, что некоторые мужчины рождены для исключительно для супружеской жизни.

Возможно, из любого мужчины рано или поздно может получиться замечательный муж. Однако есть несколько представителей астрологического круга, среди которых особенно часто встречаются идеальные супруги.

Проанализировала знаки зодиака парапсихолог и таролог Саона Меришан. Это станет отличной подсказкой незамужним и поводом проверить своего спутника жизни для тех, кто уже состоит в браке.

Близнецы

Мужчины-Близнецы двойственные, как и женщины. И это интересно — они упрямы, своенравны, у них на все есть свое мнение. Но когда речь идет об их браке, то любимая всегда будет для них на первом месте. Они щедро дарят женам свои любовь и ласку и не устают доказывать, как для них важен брак.

Раки

Раки — спокойные и семейные люди, известные приятным характером и работоспособностью. Это касается и женщин, и мужчин. Женатые Раки не будут искать связей на стороне, будут работать над отношениями и помогать супругам. Все потому, что в роли мужей и отцов они куда счастливее, чем одни, пишет Lisa.ru.

Весы

Весам свойственно метаться из стороны в сторону — это касается почти всех аспектов их жизни. Но все это они делают лишь с целью убедиться, что все делают правильно. То же касается и выбора партнера. Когда они останавливают выбор на девушке и берут ее в жены, они будут заботиться о ней, любить и помогать в трубное время. Бежать от сложностей — не для мужчин-Весов.

Скорпионы

Скорпионов считают холодными, жесткими, упрямыми, страстными натурами. И все это свойственно мужчинам этого знака. Но есть и еще одна особенность — безусловная верность своей партнерше. На них всегда можно положиться и вместе строить идеальные отношения. Однако того же они будут ждать и от своих жен.

Козероги

Мужчины-Козероги практичные, почти лишенные романтики мужья. Но именно это позволяет им сохранять брак на долгие годы, они знают, что такое долг, не бегут от ответственности и готовы поддержать жену. От супруги они обычно ждут заботы и выполнения всех домашних дел, однако в походах налево их обвинить нельзя.

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