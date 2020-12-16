В Петербурге выявили миллионные траты у Дирекции по управлению спортсооружениями

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Сумма ущерба от действий чиновников составила 439 миллионов рублей.

Дирекция по управлению спортивными сооружениями в Санкт-Петербурге израсходовала 439 миллионов рублей из городского бюджета на свои цели. Правда о более чем 350 нарушениях вскрылась во время проверки финансово-хозяйственной деятельности организации со стороны Контрольно-счетной палаты (КСП). Об этом стало известно 5-tv.ru.

Как все выяснилось?

Проверка Дирекции началась еще в феврале 2020 года. Аудиторы КСП Юрий Шутов и Егор Бушев изучили деятельность 12-ти крупных спортивных объектов в Северной столице и дюжины физкультурно-оздоровительных комплексов в разных районах города.

Всем им выделись субсидии из бюджета, а распределяла средства созданная десять лет назад Дирекция. Сумма выплат составляла от 2,1 до 2,3 миллиарда рублей ежегодно. С прошлого года директором учреждения является Игорь Васильев. Ранее этот пост занимала Эмилия Смирнова.

В ходе проверки было установлено, что часть многомиллионных средств расходовалась не по назначению.

Куда «ушли» деньги

В 2019 году 16,4 миллиона рублей чиновники Дирекции потратили на приобретение дорогих иномарок. Они купили автомобили брендов Ford, Toyota и KIA. Объяснять цели своей покупки они не стали. Официально эти деньги полагались на закупку спортивного оборудования, тренажеров, техническое обновление спортивных комплексов и новую мебель.

На сумму в 23 миллиона рублей чиновники провели капитальный ремонт казарм лейб-гвардии Улановского полка в пригороде Петербурга — Петергофе. Благородная цель не оправдывала средства — по закону они не имели права тратить на это субсидии.

Самая большая «трата» организации заключалась в выплате заработной платы «мертвым душам». Как стало известно 5-tv.ru, 73 несуществующих человека получали деньги за работу. Один оказался инструктором по плаванию в спортлагере «Луч», где нет бассейна. Другие — мифическими сотрудниками спорткомплекса на Ириновском проспекте. На эти цели ушло более 322,4 миллиона рублей в 2018–2019 годах.

Итог проверки

Специалисты КСП постановили, что Дирекция спортивных сооружений не выполнила государственное задание. Кроме того, организация оплачивала услуги и товары, которые не соответствовали контрактам.

О случившемся уже сообщили губернатору города Александру Беглову, в прокуратуру, МВД по городу и области, а также в УЭБиПК ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Новосибирской области чиновникам грозит увольнение за подпольные вечеринки.