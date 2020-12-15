Как вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат?

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По словам юриста Фатимы Кривенцовой, на то, чтобы возместить ущерб, теперь есть три года.

В наше время вопрос: «Что подарить?» решается намного проще, чем десять лет назад. Если возникают сомнения — есть универсальный выход. Это подарочный сертификат. Но многие из них ограничены по сроку действия. Юрист с 36-летним стажем Фатима Кривенцова рассказала 5-tv.ru, как вернуть деньги, если не успел получить свой подарок или услугу.

«Как же часто бывает, что мы просто забываем об этом подарке и не успеваем воспользоваться им в установленные сроки. Конечно же возникает закономерный вопрос: „А можно ли обменять этот сертификат на равнозначную сумму?“. До недавнего времени ответ на этот вопрос был отрицательным. Продавцы отказывали в возврате этих сумм, ссылаясь на то, что в договоре указан срок его действия, и, если вы не успели воспользоваться в установленный срок, значит опоздали. И суды были на их стороне. Но, к счастью, сейчас ситуация поменялась кардинально. Верховный суд поставил точку в этом вопросе. И четко указал, что подарочный сертификат — это аванс за будущую работу или услуги», — отметила юрист.

Соответственно, если работу никто не произвел, и услуги вам не оказали, значит выплаченная за этот сертификат сумма подлежит возврату. Требовать свои деньги вы можете в течение трех лет, пояснила специалист.

«Как это можно сделать? В первую очередь я советую договориться с продавцом мирно. Поэтому, надо подъехать к продавцу, попросить его о возврате этой суммы, или может быть вы как-то полюбовно договоритесь, что продавец за пределами этого срока окажет вам предусмотренные сертификатом услуги. Но если он вам откажет в устной форме, вам стоит подготовить письменную претензию и направить ее в адрес продавца», — объяснила Криивенцова.

В претензии следует потребовать вернуть вам сумму, на которую был рассчитан сертификат и указать срок, в течение которого продавец должен рассмотреть ваше обращение.

«Если ответа не последует или ответ будет отрицательный, у вас есть право обратиться с жалобой на действия продавца в Роспотребнадзор или прокуратуру. Потому что в этом случае продавец нарушает нормы закона „О защите прав потребителей“. Также у вас есть право обратиться в суд с иском о взыскании этой суммы. Кроме этой суммы вы можете претендовать на возмещение судебных расходов, а также на неустойки за пользование чужими денежными средствами», — подытожила юрист.

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