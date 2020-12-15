🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 15 декабря, растущая Луна в Козероге, а значит день будет благоволить любым начинаниям. В этот день можно начать правильно питаться, избавиться от вредных привычек или заключить сделку.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 декабря, когда растущая Луна находится в знаке Козерога, день будет удачным для любого рода начинаний. Астрологи рекомендуют не упускать возможности, которую даруют звезды. Будет полезным наладить связи с партнерами, заключить сделку, бросить вредные привычки или начать заниматься спортом.

♈ Овен

Изменение — единственная константа, Овны. То, что вы показываете в последнее время, это мужество в своих лучших проявлениях. Продолжайте быть такими же активными и настойчивыми. Но в то же время вам стоит принять, что вы не способны делать несколько дел в раз и тем более делать их за других людей. Это не принесет пользы. Вам нужно время, чтобы обработать знания и приспособиться к новому образу жизни. Будьте терпеливы.

Космический совет: наберитесь смелости и откажитесь выполнять работу за других.

♉ Телец

В мире, который прославляет занятых, понимают важность отдыха и омоложения. Тельцы, вы имели дело с некоторыми серьезными проблемами в последние несколько дней. Ваше тело заслуживает отдыха. А потому запишитесь на спа-процедуры или сеанс ароматерапии немедленно! Некоторые из вас могут оправиться от своего рода предательства. Не каждый заслуживает знать ваши секреты. Имейте это ввиду, думая о своих друзьях и врагах.

Космический совет: возьмите выходной, позвольте своей душе и телу отдохнуть.

♊ Близнецы

Командная работа разделяет задачу и умножает успех. Сегодня прилагайте сознательные усилия, чтобы работать с людьми, а не против них, Близнецы. Команда мечты, объединенная общими целями, наверняка достигнет поставленных целей намного быстрее, чем ожидалось. Помните, как лидер, вы также несете ответственность за превращение камней в бриллианты и напоминание другим об их истинном потенциале. Не стесняйтесь пролить свой свет на мир.

Космический совет: поймите, что вы работаете с командой, которая вас прекрасно понимает.

♋ Рак

Посмотрите на себя, Раки! Вы способны с грацией и уравновешенностью разрешать конфликты, восстанавливать мир и выходить из нестабильных ситуаций. Вы заслуживаете не только похвалы и благодарности, но и признания и вознаграждения. Сегодня вы будете в центре межличностных отношений всех видов. Будьте катализатором перемен. Начните разговор за пределами своего рабочего места. Некоторым из вас может быть предоставлена ​​возможность сотрудничать с людьми, которые вас глубоко вдохновляют. Максимально используйте эту возможность.

Космический совет: наполните мир вокруг вас светом.

♌ Лев

Иногда картинка своего идеала в жизни — партнера, детей, дома, работы — именно то, что нужно. Не надо размениваться на заменители и слушать насмешки завистников, Львы. Самое время посылать в космос мечты о прекрасном будущем, чтобы Вселенная могла послать такое же чудесное настоящее. Возможно, в процессе придется отказаться от того, кого вы не любите, а только безуспешно пытаетесь полюбить.

Космический совет: задумайтесь, о каком идеальном будущем вы мечтаете?

♍ Дева

Слишком богатое воображение может привести к разочарованиям в жизни. Вы уже выучили этот урок, но не пора ли перечислить все хорошее, что есть рядом, Девы? Некоторым такое переосмысление помогает найти того, кто всегда был рядом и ждал своего часа. Если дело у вас уже идет к свадьбе, то лучше выбрать скромную церемонию без лишних гостей — только самые родные и близкие, кто по-настоящему вас ценят.

Космический совет: присмотритесь, уж не стрела ли Купидона уже летит в вашу сторону?

♎ Весы

Вместо осуждения поступков и мнения других людей дайте им шанс высказаться — возможно, вы найдете с ними много общего, Весы. А вот в личной жизни не надо наступать на одни и те же грабли дважды — есть причина, почему у вас не срослось. Люди не меняются — не стоит давать им шанс снова разбить вам сердце.

Космический совет: помните, что крупицы истины прячутся под маской обыденности.

♏ Скорпион

Великий путь уже избрал вас, Скорпионы. Вопрос в том, хватит ли вам смелости заняться задуманным? На этот вопрос вам предстоит ответить самому себе. Затем появятся проблемы, которые спровоцируют сдаться на полпути. Не отступай ни за что. Внутренне зрение — интуиция — поможет отделять зерна от плевел. Помните, что препятствия делают вас лишь сильнее.

Космический совет: идите к избранной цели и отбросьте все сомнения.

♐ Стрелец

Перестаньте искать романы на стороне — останьтесь преданы своей второй половине, которую вы однажды выбрали своим сердцем и телом. Будьте честны перед собой и окружающими, которых ваше нечестное поведение может «жалить». Стрельцы, которые пока одиноки, чувствуйте себя естественно, проявите свой природный шарм, и внимание противоположного пола не заставит себя ждать.

Космический совет: храните преданность и «включите» природный шарм.

♑ Козерог

Сплетни — признак популярности, а потому не стоит обращать на них внимания, Козероги. Лишь неуверенные и несчастливые люди живут чужой жизнью вместо своей. Сегодня у вас возможно появится понимание о том, кто ваши настоящие друзья, а кто лишь пытался таковым казаться. Лучше быть бдительным даже на профессиональном фронте.

Космический совет: знайте, что возникшие вокруг вас слухи подскажут, кто прикидывался другом.

♒ Водолей

Пришло время сказать категорическое «нет» токсичным отношениям, Водолеи. Ваше упорство в убеждении, как вам кажется, любимого человека, уперлось в глухую стену. Если нет ответа, лучше уйти. Не стоит хлопать дверью, закатывать истерики — важно просто исчезнуть. Это сбережет вашу энергию и откроет новые двери, а также отношения. Отпустите ситуацию и не бойтесь одиночества.

Космический совет: попрощайтесь с ядовитыми отношениями и ничего не бойтесь.

♊ Рыбы

Вы проиграли битву, а не войну, Рыбы. У вас еще есть возможность все изменить. Однако победа потребует не только вашей физической силы. Поэтому оторвитесь от материального плана существования и загляните внутрь себя, чтобы найти запас устойчивости. Помните, погода не должна быть мрачной, если вы этого не хотите. Проявляйте доброту и сострадание к себе.

Космический совет: делайте маленькие вещи, которые приносят вам радость на более глубоком уровне.

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