🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 14 декабря, в 29-й лунный день, когда спутник Земли находится в знаке Стрельца, стоит остерегаться любых крупных финансовых операций. День будет неблагоприятным для заключения сделок.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 декабря, новая Луна находится в знаке Стрельца. Астрологи говорят, что день будет неблагоприятным для подписания контрактов и заключения сделок. Крупные операции связанные с финансами лучше отложить на другой день.

♈ Овен

Запишите свои намерения на листе бумаги — список всего, что вы хотите создать в течение следующих нескольких лет. Вселенная дает вам шанс воплотить мечты, Овны. Но не забывайте, посадка семян — это только первый шаг. Дерево будет приносить плоды только после того, как вырастет. Выполните миссию своей жизни: осуществите задуманное. Не сомневайтесь: Вселенная будет на вашей стороне.

Космический совет: Вселенная дает вам шанс начать все сначала.

♉ Телец

Один из древнейших мыслителей как-то сказал: «Задача человека — не искать любовь, а разрушать барьеры, которые он построил внутри себя». Тельцы, осознайте, почему вы противитесь любви. Если вы не тот человек, которым были раньше, то задумайтесь: что изменилось с прежних времен. Откройте свое сердце и будьте готовы получить благословения, которые вам посылают.

Космический совет: откройтесь для любви.

♊ Близнецы

Окружающие могут не любить вас за то, что вы о них говорите, но в то же время они будут уважать вас. Вы, как никто другой, можете бороться до конца за свою правоту. Весы правосудия в вашей руке. Не бойтесь высказать все, что думаете. Поставьте оппонентов на свои места. Укажите на несправедливость там, где ее увидите. Отстаивайте свою позицию во что бы то ни стало. Вселенная благоприятствует решительным действиям.

Космический совет: говорите то, что думаете.

♋ Рак

Ограничения против возможностей. Что вы выберете, Раки? Кто несет ответственность за то, что вы останавливаетесь на полпути? Хватит изображать роль «жертвы». Что еще более важно, учитесь выпускать наружу свой гнев. Освободив себя от негативных переживаний, которые душат вас, вы освободите место для радости.

Космический совет: научитесь выпускать пар.

♌ Лев

Ваше тело — это храм, Львы. Ваш священный сосуд в земном царстве. Если вы некоторое время игнорировали его, пришло время проявить к нему любовь. Слишком поздно бежать в спортзал? Возьмите коврик и выйдите на улицу. Таким образом, вы сможете одновременно заниматься спортом, дышать и наслаждаться солнцем. Важно правильно питаться, есть побольше овощей и фруктов.

Космический совет: пришло время заняться спортом.

♍ Дева

Задумайтесь о своей работе, Девы. Вы часто идете на компромисс и многие стали этим пользоваться. Сейчас вам просто необходимо найти баланс, попробовать понять, что делает вас по-настоящему счастливыми. Резкая смена деятельности или шаг, который от вас никто не ожидает — сегодня станет пропуском в новую жизнь.

Космический совет: сделайте то, о чем давно мечтали.

♎ Весы

Когда вы по-настоящему что-то любите, вам не нужно напоминать о необходимости сделать это. Не так ли, Весы? Задумайтесь о том, чем вы занимаетесь по жизни. Любите ли вы свою работу, интересно ли вам с вашим окружением? Сейчас самое время действовать, если вы почувствовали, что окружающий вас мир — фальшивка, а вы словно хомяк в клетке. Не бойтесь разорвать старые связи или сменить род деятельности. Для вас такое решение пойдет на пользу.

Космический совет: не бойтесь расстаться со скучной работой и неинтересными людьми.

♏ Скорпион

Скорпион, вы — целитель, чудотворец, врач-психиатр, солнечный луч в мире темных облаков. Используйте свои способности, чтобы помочь другим. Помните, что вы не всегда можете решить чужие проблемы, но вы способны выслушать и пожалеть. Сегодня сострадание станет формулой успеха всех ваших разговоров.

Космический совет: выслушайте близких.

♐ Стрелец

Чтобы решить проблемы, нельзя торопиться, при этом не стоит чересчур погружаться в анализ деталей произошедшего. Этому правилу учили древние мудрецы, ему же следуют современные психологи. Вспомните свои прошлые ошибки, но не корите себя за них. Они подскажут вам, как себя вести в будущем. Хороший способ найти решение — это очистить свой разум, прогуляться по парку или уделить время медитации.

Космический совет: займитесь йогой и обретите спокойствие.

♑ Козерог

Оставьте за собой право сказать «нет», если речь идет о крупном денежном риске, Козероги. Вы столько трудились не для того, чтобы все потерять в один момент. Постарайтесь вежливо объяснить свою позицию. Но если вы все-таки решите внести свой вклад или одолжить деньги, сделайте это осторожно. Защитите свои интересы, заключив договор.

Космический совет: не сорите деньгами.

♒ Водолей

Не ждите, пока в вашем почтовом ящике появится любовная записка, Водолеи. Признайтесь в чувствах первыми. Верните романтику в мир, где перестали верить в любовь. Разве вы не хотите, чтобы другие узнали, что такое бабочки в животе? Верните другим веру в мечту. Заставьте посмотреть на вас другими глазами. Вы умеете творить чудеса, так покажите, как вы это делаете, всем остальным!

Космический совет: верните другим веру в любовь.

♊ Рыбы

Сегодня вам нужно задействовать силу слова, чтобы создать повседневную магию. Настройтесь на лунные потоки. Сегодня они как никогда могущественные. Наступило время сдачи и освобождения; очистки эмоционального мусорного бака, чтобы вы могли начать все заново. Составьте список моделей подсознания, от которых вы хотите избавиться. Например, страха перед величием и предайте его священному огню.

Космический совет: начните жизнь с чистого листа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сюрпризы знакам зодиака готовит солнечное затмение 14 декабря.