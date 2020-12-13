Какие знаки зодиака встретят любовь в новогоднюю ночь

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Некоторым представителям астрологического круга не придется ждать вторую половинку слишком долго — все случится уже в первые часы Нового года.

На исходе года металлической Крысы сразу несколько знаков зодиака могут рассчитывать на удачу в любовных делах. Причем случится все уже в новогоднюю ночь. 2021 год принесет им счастье, убеждены астрологи.

Рыбы

Представители знака Рыб всегда точно знают, чего хотят от своего избранника. Многие из них тщательно выбирают или годами ждут «того самого», ни на кого не размениваясь. И новогодняя ночь 2021 года может закончить это ожидание. Звезды сулят им настоящую любовь. Кто-то может встретить нужного человека на вечеринке по случаю Нового года, а Рыбы в отношениях могут получить предложение руки и сердца.

Стрельцы

Стрельцы очень живые, энергичные и привлекательные люди. Так что причина их успеха в любви на Новый год кроется в них самих. Скорее всего, внимание того самого человека они уже привлекли. Теперь осталось проявить инициативу или благосклонно принять чье-то робкое ухаживание. Влюбленный человек, скорее всего, уже рядом со «своим» Стрельцом.

Водолеи

Астрологи предсказывают скорые перемены на любовном фронте для Водолеев. Причем случится это в любом случае — даже если они ничего подобного не планировали. Скорее всего, новая любовь пока скрывается под маской хорошего друга. Но в новогоднюю ночь все может измениться, пишет НТР.

Раки

Раки — нежные, добрые, чувствительные, настроенные на семью люди. И к концу года эти черты их характера привлекут внимание нужного человека. Потенциальный избранник уже присматривается, а в новогоднюю ночь может сделать первый шаг и начать ухаживать. Звезды говорят, что это может быть настоящая любовь, а не бессмысленная интрижка. Так что Ракам стоит открыть свое сердце для новых отношений.

Ранее 5-tv.ru писал про знаки зодиака, представителям которых не повезет в 2021 году.