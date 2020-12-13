🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 13 декабря, убывающая Луна в знаке Стрельца будет способствовать достижению поставленных целей.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 декабря, убывающая Луна в знаке Стрельца будет способствовать достижению поставленных целей. Некоторые представители астрологических символов смогут выйти победителями из любых неблагоприятных ситуаций.

♈ Овен

Овны, воскресенье пройдет для вас легко и непринужденно. В этот день не стоит напрягать себя решением рутинных и насущных вопросов. Устройте моральную разгрузку, а вечером запланируйте что-нибудь интересное. Помните о коронавирусных ограничениях и не забывайте, что утром вам на работу.

Космический совет: устройте моральную разгрузку.

♉ Телец

13 декабря представителям этого знака зодиака стоит более внимательно относиться к разного рода мелочам. Звезды рекомендуют идти к намеченной цели несмотря ни на что. Неприятности на работе и периодические конфликты с коллегами не должны помешать вам полноценно отдохнуть перед очередной пятидневкой.

Космический совет: стоит более внимательно относиться к мелочам.

♊ Близнецы

Близнецы, несмотря на выходной день, попробуйте наметить планы на рабочую неделю уже сегодня. Астрологи утверждают, что благодаря этому вы выйдете победителем практически из любой ситуации. Шансы обойти коллег и потенциальных конкурентов сейчас крайне велики.

Космический совет: попробуйте наметить планы на рабочую неделю.

♋ Рак

В этот день, Раки, вам стоит задуматься о будущем и выделить средства для профессионального развития. Повышение квалификации даст возможность в обозримом будущем быть на ступень выше своих сослуживцев. В отношениях с близкими следует быть сдержанными и тактичными.

Космический совет: будьте сдержанными и тактичными.

♌ Лев

Представители этого астрологического символа 13 декабря в хорошем смысле рискуют встретить того, с кем вы разошлись много лет назад из-за банального бытового конфликта. Расположение звезд способствует изменениям в личной жизни к лучшему. Не забывайте, что возможно именно вам придется сделать первый шаг.

Космический совет: именно вам придется сделать первый шаг.

♍ Дева

Ваша целеустремленность, Девы, сделает доброе дело и поможет получить стопроцентный результат в решении домашних и жизненных вопросов. Не останавливайтесь на полпути и во что бы то ни стало завершите начатое. Вознаграждение — не за горами!

Космический совет: не останавливайтесь на полпути.

♎ Весы

Весы, в этот день благоприятная атмосфера дома даст хороший эмоциональный задел на всю следующую неделю. Отношения с партнером выйдут на новый уровень развития. Астрологи отмечают, что в ближайшее время вы можете получить хорошее деловое предложение. Не упустите свой шанс!

Космический совет: не упустите свой шанс.

♏ Скорпион

Ваше стремление выделиться из серой массы, Скорпионы, 13 декабря следует умерить и поставить на паузу. Учитывая некоторые черты вашего характера, вы легко можете себе навредить. Дождитесь более благоприятного момента и не забывайте о благоразумии.

Космический совет: дождитесь более благоприятного момента.

♐ Стрелец

Стрельцы, свалившиеся как снег на голову заботы не должны заставить вас упасть духом. Возьмите себя в руки и распишите последовательность действий по пунктам. Этот совет астрологов поможет разобраться с делами как можно скорее и выкроить время на короткий, но насыщенный отдых в завершении дня.

Космический совет: возьмите себя в руки.

♑ Козерог

Забота о собственном здоровье, Козероги, выходит для вас на первый план. В условиях распространения коронавируса старайтесь соблюдать элементарные правила и поумерьте пыл в еде. Насыщенная витаминами пища будет полезна и для отдыха, и для профилактики простудных заболеваний.

Космический совет: поумерьте пыл в еде.

♒ Водолей

Представители этого знака зодиака сегодня вынуждены оградить себя от любой сложной работы, в том числе и по дому. Если вы все же намерены в выходной день заняться делами, то хватайтесь за те, на решение которых не требуется масса времени и усилий. Не забывайте о физическом отдыхе.

Космический совет: не забывайте о физическом отдыхе.

♊ Рыбы

Рыбы, в этот день следует отказаться от любых поступающих предложений. Звезды рекомендуют провести день в тишине в окружении близких и родных людей. Позитивное настроение поможет разобраться с домашней рутиной. Берегите нервы и не позволяйте себе расстраиваться по пустякам.

Космический совет: берегите нервы и не позволяйте себе расстраиваться.

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