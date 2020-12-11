Гороскоп на декабрь 2021 года для всех знаков зодиака

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Как сложится личная жизнь Девы? С чем на работе столкнется Козерог? Чего ждать Рыбам?

Декабрь не просто так называют пятницей года. В этот месяц люди уже не рвутся к великим свершениям, предпочитая грезить о праздниках. Знакам зодиака этот период готовит массу приятных сюрпризов и шансов изменить жизнь. 5-tv.ru узнал у астролога Ирины Сычевой, чего ждать жителям Земли в этом месяце.

Ирина Сычева

Астролог

Овен

Декабрь начнется для Овнов с размолвок и непонимания с противоположным полом. В это же время, как показывает гороскоп, велика вероятность, что о себе напомнят бывшие возлюбленные Овна.

«Возможны новые романы на работе, от которых лучше воздержаться: они продлятся недолго и могут принести много вреда», — рассказала астролог Ирина Сычева.

Тем временем финансовая ситуация у Овнов, судя по гороскопу, стабилизируется. Вы можете ожидать прибыль. Иммунитет вас в это время не подведет, единственное, о чем стоит позаботиться — это горло.

Телец

Личная жизнь Тельцов в декабре сложится не лучшим образом. В этот период в ней разгорятся недетские страсти, которые в итоге перейдут в агрессию. Зато в делах, как показывает гороскоп, дела идут спокойно.

«На работе с руководством все стабильно и тихо», — заявила эксперт.

Прибыль продолжает расти. А вот со здоровьем у Тельцов, судя по гороскопу, все не так благополучно. Кожа и волосы будут сохнуть. Увлажняйте их специальными средствами.

Близнецы

В декабре личная жизнь Близнецов стабилизируется. Гороскоп показывает, что в этот период уверенность знака в партнере повысится. Возможно, причиной тому станет успех любимого человека на работе.

«Ваша карьера довольно стабильна, а прибыль уходит на покрытие долгов и на необходимые траты», — рассказала астролог Ирина Сычева.

Однако не обойдется в декабре и без проблем. Судя по гороскопу, в начале зимы Близнецов ожидает неприятный опыт в общении с людьми. Обиды могут вылиться в проблемы со здоровьем в виде психосоматики.

Личная жизнь Близнецов в декабре наладится. Depositphotos / HayDmitriy

Рак

В декабре Раки столкнутся с интересными проблемами в личной жизни. Гороскоп показывает, что партнер знака в этот период начнет ревновать и требовать к себе больше внимания.

«В работе, возможно, придется столкнуться с какими-то детскими товарами. Прибыль в этом месяце довольно нестабильна», — считает специалист.

В вопросах здоровья, судя по гороскопу, Ракам в начале зимы стоит обратить внимание на сердечно-сосудистую систему и зрение.

Лев

Лев в декабре столкнется с некоторой отчужденностью партнера. Как показывает гороскоп, в этот период он с головой уйдет в работу. Однако, судя по гороскопу, вам не стоит на это обижаться. Просто не мешайте ему.

«На работе, среди коллег, могут появиться недоброжелатели или неприятные сплетни, но на вашу прибыль это никак не повлияет», — считает астролог Ирина Сычева.

В плане здоровья, как показывает гороскоп, Львам стоит избегать случайных половых связей. Звезды говорят, излишняя любвеобильность этой зимой может привести к серьезным проблемам в самочувствии.

Дева

Декабрь проверит Деву на прочность. Гороскоп показывает, что ее партнер в этот период рискует попасть в неприятность, которая может окончиться судом. Однако в итоге дело разрешится. Деве остается не накручивать себя и не позволить любимому впасть в депрессию.

«В карьере у вас успех и признание», — рассказала эксперт.

Финансовые дела идут не лучшим образом: Дева слишком много тратит и не откладывает. Тем временем, судя по гороскопу, у отличницы зодиака в декабре могут возникнуть проблемы с желудком и желчным пузырем. Чтобы избежать неприятностей, исключите из рациона питания тяжелую пищу.

Весы

Весы в декабре переживут неприятный опыт общения с партнером. Судя по гороскопу, тот зачастит с ультиматумами. Звезды говорят, что главному арбитру зодиакального круга не стоит терпеть к себе такое отношение.

«В вашей карьере продолжаются перемены. Могут быть новые знакомства по работе, которые в дальнейшем образуются в проекты», — считает астролог Ирина Сычева.

Что касается вопросов здоровья, то неотработанная обида на партнера рискует привести к проблемам с горлом и дыхательной системой. Не позволяйте манипулировать собой и говорите сразу, если вам что-то не нравится.

Весы в декабре переживут неприятный опыт в общении с любимым человеком. Depositphotos / oneinchpunch

Скорпион

Скорпионов в декабре ожидает череда проблем в сфере личной жизни. Гороскоп показывает, что дело может дойти до измены. В работе тем временем наступает мирное затишье.

«В карьере и финансах вам может позавидовать каждый. Это буквально ваш звездный час», — считает астролог Ирина Сычева.

В плане здоровья Скорпиону, судя по гороскопу, нечего опасаться. Единственное, что может дать о себе знать — это психосоматика. Но не переживайте: все дела разрешатся в вашу пользу.

Стрелец

Декабрь для Стрельцов ознаменует период взаимопонимания и поддержки с партнером. Карьера у кентавра-лучника, как показывает гороскоп, может отойти на второй план. Однако забрасывать ее не стоит: куйте железо, пока горячо!

«Деньги могут пойти на несанкционированные траты. Будьте внимательнее и не занимайтесь расточительством», — советует эксперт.

В вопросах здоровья, судя по гороскопу, Стрельцам зимой стоит обратить внимание на работу почек.

Козерог

Козероги в декабре окажутся перед серьезным выбором. Гороскоп показывает, что главному трудоголику зодиакального круга придется выбирать между двумя симпатичными людьми. Звезды призывают не спешить с решением и внимательно присмотреться к кандидатам.

«В работе не все так гладко и приходится уделять ей чуть больше внимания, но финансы поступают довольно стабильно», — предсказал астролог.

Физическое и ментальное здоровье Козерогов в декабре, судя по гороскопу, останется в норме.

Водолей

Решающую роль в декабре для Водолеев сыграют отношения с партнером. У него, как показывает гороскоп, дела в этом месяце пойдут в гору. Благоприятный прогноз звезды дают и для совместного бизнеса.

«Довольно удачное время для получения прибылей. Если же вы работаете по найму, действуйте строго по плану и вас обязательно вознаградят», — советует астролог Ирина Сычева.

Единственное, чего Водолеям стоит опасаться этой зимой — это негативные эмоции. Судя по гороскопу, они помешают вам расслабиться. Боритесь с мрачными мыслями просмотром комедийных фильмов и чтением добрых книг.

В декабре Водолеев ожидает успех на работе, особенно, если это совместный бизнес. Depositphotos /nd3000

Рыбы

Рыбы в декабре столкнутся с проблемами в личной жизни. Гороскоп показывает, что этой зимой последний знак зодиака станет грезить путешествием, а партнер тем временем с головой уйдет в работу.

«У вас в карьере довольно успешный период, но финансовые прибыли необходимо ожидать немного позднее», — считает астролог Ирина Сычева.

Что касается вопросов здоровья, то Рыбам в декабре следует хорошенько прогреться. Судя по гороскопу, Рыбам в этот период хорошо сходить в баню или сауну.