🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 11 декабря, убывающая Луна в знаке Скорпион благоприятствует творческой и интеллектуальной работе. Направьте всю свою энергию на значимый проект.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 декабря, убывающая Луна в знаке Скорпион благоприятствует творческой и интеллектуальной работе. Направьте всю свою энергию на значимый проект. Удача ждет тех, чья профессия связана с техникой, огнем и металлом. Сегодня также продуктивным будет возвращение к незавершенным делам — пришло время подчищать хвосты.

Если в течение долгого периода вам не поддавалась трудная задача, сейчас лучший момент снова за нее взяться. Сегодня есть вероятность узнать чью-то тайну или найти потерянную вещь. Хорошо также начать ремонт или, например, выбросить ненужные вещи, но будьте осторожны с инструментами — рискуете получить травму.

♈ Овен

Вы можете жить так, как мечтаете. Просто нужно поверить в это! Вселенная, определенно, на вашей стороне, и она день за днем демонстрирует это. Проблема только в том, как вы воспринимаете ее уроки. Вспомните все хорошее, что пережили в последнее время и взгляните на мир позитивно — в этом секрет вашего успеха.

Космический совет: верьте в чудеса!

♉ Телец

Вы зациклены на своих недостатках и неудачах. Чем больше вы о них думаете, тем крупнее будут ваши реальные проблемы. Поверьте, негативные мысли привлекают беды в вашу жизнь! Кроме того, чем пристальнее вы изучаете свои изъяны, тем крупнее они кажутся! Сконцентрируйтесь на том, что приносит радость, проявите любовь к себе и близким. Это поможет сделать шаг в правильном направлении.

Космический совет: сосредоточьтесь на своих достоинствах.

♊ Близнецы

Доброта спасет не только тех, кому вы ее подарите, но и вас, Близнецы. Желание сделать жизнь наполненной и красочной, сочувствие к семье, друзьям и коллегам помогут вам ощутить смысл существования, найти в нем радость и получить заряд энергии для будущих свершений. В тревожной ситуации постарайтесь проявить терпение и спокойствие.

Космический совет: проявите любовь и сострадание к ближнему.

♋ Рак

Вы слишком привязаны к воспоминаниям. Это не позволяет взглянуть в будущее и увидеть себя в нем счастливым и цельным человеком. Пришло время проявить смелость и начать действовать. Сомнения в собственных силах и переживание былых ошибок саботируют ваш рост и не позволяют реализовать потенциал. Пора почувствовать себя победителем и смело ринуться в бой!

Космический совет: вы застряли в прошлом, и это мешает вашему развитию.

♌ Лев

Прислушайтесь к себе и обратите внимание на знаки, которые Вселенная настойчиво расставляет на вашем пути. Она хочет сказать, что скоро вы получите ответы на главные вопросы, нужна лишь капелька терпения. Проявите сегодня внимание к окружающим людям и событиям — это поможет разгадать послания судьбы. И не переставайте верить в чудеса!

Космический совет: не упустите знак судьбы!

♍ Дева

Когда дело доходит до болезненных переживаний, нам легче похоронить их в глубине сознания, чем принять тяжелый опыт. Но это не избавление — рано или поздно боль вырвется наружу и принесет новые разрушения. Подумайте об этом, Девы, и примите верное решение. Поговорите с близкими, с теми, кому доверяете. Возможно, не помешает работа с психологом. Сделайте это ради своего блага и светлого будущего.

Космический совет: необходимо проработать травмирующие события прошлого.

♎ Весы

Если вы сомневаетесь в правильности выбранного пути — взгляните на ситуацию объективно. Во-первых, вы двигаетесь в соответствии со своими желаниями и амбициями. Во-вторых, это приносит удовлетворение даже сейчас, когда результат еще впереди. В-третьих, кто бы вас ни осуждал, вы верите в свои идеи, верно? В таком случае отбросьте дурные мысли и будьте уверены — вы ни о чем не пожалеете!

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

♏ Скорпион

Не пытайтесь найти логичное объяснение происходящему. Смиритесь с тем, что порой его просто нет, а жизнь — череда случайностей. Скорпионы, вы не всегда способны повлиять на ход событий, и это не ваше упущение, а факт. Это нормально! Перестаньте винить себя и подумайте о всех прекрасных событиях, что произошли в последнее время. Разве все это не похоже на чудо? Не пытайтесь объяснить свой опыт, примите тайну судьбоносных явлений.

Космический совет: отключите логику и поверьте в волшебство!

♐ Стрелец

Волшебство вокруг вас, Скорпионы. И только ваша вера в чудо и открытость помогут получить то благо, что уготовила Вселенная. Слушайте внутренний голос и действуйте, как подсказывает сердце. Ваша интуиция обострена настолько, что ни за что не подведет. Пусть девизом этого дня станут золотые словам Роальда Даля: «Те, кто не верит в магию, никогда ее не найдут».

Космический совет: приготовьтесь, вас ожидает приятный сюрприз.

♑ Козерог

Вы наделены необходимой мудростью и силами для того, чтобы начать все с начала. Даже если падение было очень болезненным, нужно встать, отряхнуться и двигаться дальше. Поймите, что негативный опыт не делает из вас неудачника, он всего лишь поучает и создает ресурс для будущих побед. Пусть сегодня у вас проблемы с деньгами и ощущение хаоса в жизни: если возьмете себя в руки, вскоре все наладится.

Космический совет: пусть опыт неудач станет ресурсом для будущих побед.

♒ Водолей

У других людей всегда будет свое мнение, основанное на их собственном восприятии и личном опыте. Почему же вы считаете, что оценка посторонних имеет какое-то отношение к вам? Не принимайте замечания близко к сердцу и не позволяйте чужой реальности влиять на вашу собственную. Просто примите к сведению и продолжайте путь. Помните, Водолеи, только вы являетесь творцом своей судьбы.

Космический совет: освободитесь от страха перед чужим мнением.

♊ Рыбы

Внимание к мелочам — это неплохо, но в вашем случае это переходит в одержимость. Вы настолько увлечены деталями, что теряете возможность увидеть картину целиком. Это чревато проблемами. Отвлекитесь от процесса и взгляните на ситуацию со стороны — это поможет понять, верно ли направление и каковы ваши перспективы. Не сомневайтесь в собственных силах и не ищите поддержки со стороны. У вас есть мудрость и ресурсы, необходимые для грандиозного успеха!

Космический совет: не разменивайтесь по мелочам, берите все в свои руки!.

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