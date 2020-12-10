Петербуржец полез целовать лошадь, а она откусила ему кончик носа

Фото, видео: Depositphotos / Demian; 5-tv.ru

Инцидент произошел на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского.

Чересчур любвеобильный житель Петербурга зачем-то полез с поцелуями к лошади, которая вместе с наездницей прогуливалась по центру города поздно вечером 9 декабря. Несмотря на предостережения девушки, о том, что тактильный контакт с животным может быть опасен, подвыпивший мужчина решил продемонстрировать лошади все свои чувства. За что и поплатился — животное укусило петербуржца за нос.

Мужчину увезли в больницу, где ему ампутировали кончик носа. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства этой истории уточняются.