🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 10 декабря, убывающая Луна в Весах порождает долгие колебания между всеми «за» и «против», а потому принятие важных решений лучше отложить на более благоприятное время.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 декабря, убывающая Луна в Весах порождает долгие колебания между всеми «за» и «против», а потому принятие важных решений лучше отложить на более благоприятное время. Этот день лучше посвятить отдыху и романтическому общению.



♈ Овен

Сегодня вы можете почувствовать разочарование и подвергнуть сомнению свои планы. Имейте в виду, что все во Вселенной создано для совершенства, и то, что вы испытываете сейчас — всего лишь сбой на пути к достижению замысла. Так что оставайтесь верными своим целям и наблюдайте, как ваша реальность трансформируется на ваших глазах.

Космический совет: оставайтесь верными своим целям.

♉ Телец

У всех нас есть хотя бы одна дурная привычка, способная свести все на нет, когда обстоятельства начинает складываться самым благоприятным образом. Загляните в себя, Телец. И пусть ваша новообретенная мудрость не даст разрушить появившуюся на горизонте блестящую перспективу.

Космический совет: не дайте прошлому багажу разрушить блестящую перспективу.

♊ Близнецы

Вы придаете слишком большое значение тому, как вас воспринимают окружающие, Близнецы. В попытке оправдать из ожидания вы рискуете создать себе тюрьму. Позвольте себе выйти за пределы собственноручно наложенных ограничений. Станьте свободным во всех смыслах этого слова. Мантра «действуй так, как будто…» поможет выйти из замкнутого круга.

Космический совет: предпочтите свободу всему.

♋ Рак

Взлеты и падения являются частью человеческого опыта. Ожидать, что жизнь будет приносить только кайф, было бы актом невежества, Рак. Так что принимайте в как хорошее, так и не очень. Так вы сможете распознать красоту и изящество каждого момента.

Космический совет: уважайте и взлеты, и падения.

♌ Лев

Вокруг вас вот-вот начнется хаос, и в этой ситуации у вас будет два варианта — прыгать в огонь первым или наблюдать за этим шоу со стороны. Вселенная надеется, что вы достаточно мудры, чтобы выбрать последнее, Лев. Будут моменты, когда вы почувствуете, что прилагаете недостаточно усилий или что вам следует играть активную роль в исправлении всего, что вас окружает. В такие моменты напоминайте себе, что ваше терпение будет очень вознаграждено.

Космический совет: смотрите шоу со стороны.

♍ Дева

Наша потребность в признании заставляет нас делать то, чем мы не гордимся. Хватит изображать из себя другого человека, чтобы оправдать чужие ожидания. Сегодня звезды располагают вспомнить, кто вы и зачем пришли в этот мир. Только проявив свои уникальные способности, вы сможете осуществить желаемое.

Космический совет: проявите то, что делает вас уникальным.

♎ Весы

Вы пытаетесь поместить себя в коробку, которая никогда не предназначалась для вас. Вспомните, что вызывало у вас чувство радости в детстве и заставляло испытывать надежду, что еще впереди. Найти ответ на вопрос «в чем мое призвание?» намного проще, чем вы думали.

Космический совет: начните диалог со своим внутренним ребенком.

♏ Скорпион

Ближайшие дни могут оказаться непростыми для вас, Скорпион. Временами вам может показаться, что вы проходите сквозь адский огонь. Вместо того чтобы чувствовать себя жертвой, задайте себе вопрос: «Что мне показывает Вселенная?» Когда она вмешивается, чтобы забрать определенные вещи, будьте благодарны ей за это. Высшие силы просто расчищают путь, чтобы перенаправить вас по правильному курсу.

Космический совет: потери происходят не просто так.

♐ Стрелец

Вас послали в этот мир не затем, чтобы вы беспокоились о следующей зарплате или о том, как оплатить счета в ближайшие месяцы. Вы были посланы сюда, чтобы испытать полноту жизни и насладиться изобилием во всех ее проявлениях. Вспомните, что вы пришли на Землю творить, Стрелец. Когда вы сосредоточитесь на выполнении своей главной миссии, Вселенная позаботится обо всем остальном.

Космический совет: Вселенная вмешивается, чтобы все исправить для вас.

♑ Козерог

Козероги, кажется, вы запутались. Причиной тому — хаос вокруг вас. Вещи и предметы, создающие ваше пространство, напрямую влияют на ход ваших мыслей. Попробуйте сначала сделать уборку в своей квартире, а после заняться перестановкой ценностей и приоритетов. Вам бы также не мешало избавиться от некоторых людей в окружении.

Космический совет: наведите порядок в своих мыслях.

♒ Водолей

Водолеи, вы слишком мало уделяете время своим близким людям. Ближайшие выходные — идеальное время для того, чтобы напомнить им, как сильно вы любите их. Сходите вместе на каток, полакомьтесь вкусной пиццей, посмотрите любимый фильм. Только положительные эмоции смогут восполнить вашу энергию и подтолкнуть на новые свершения.

Космический совет: не забывайте дарить любовь близким людям.

♊ Рыбы

Рыбы, позади — колоссальная работа. Вы сумели сделать даже то, что не в ваших силах, а все потому, что вы подогревали себя мыслями о мечте. Пришло время взять паузу, похвалить себя и немного отдохнуть перед тем, как покорять новые вершины. Даже опытному бойцу иногда требуется перезагрузка.

Космический совет: остановитесь и оцените проделанную работу.

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