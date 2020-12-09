Выходец из династии актеров: Что известно об умершем Александре Самойлове?

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Артист скончался в столичной клинике на 69-м году жизни.

Жизнь заслуженного артиста России Александра Самойлова оборвалась на 69-м году жизни после госпитализации с коронавирусной инфекцией в одну из клиник столицы.

Артист запомнился зрителю по ролям в лентах «Зимородок», «Сын председателя», «Сицилианская защита», «Марш Турецкого», «Знахарь», «Беглецы» и «Балабол».

Родился будущий знаменитый актер 29 октября 1952 года в Кемерово. Отец «Бедлиоза из „Мастера и Маргариты“» также был актером, а точнее народным артистом СССР. Владимир Самойлов особенно узнаваем по роли Назара Думы в фильме «Свадьба в Малиновке». Мать артиста Надежда Федоровна также была связана со сценой. Супруги работали в Кемеровском областном театре драмы, а в 1968 года перебрались в Москву и устроились в театр имени Маяковского.

Надежда Самойлова выходила на сцену «глубоко беременной», что не могло не сказаться на ребенке, буквально определяя его судьбу. Неудивительно, что Александр Самойлов принял решение идти по стопам родителей.

Некогда отличник и примерный мальчик Сашка в возрасте 14 лет резко сменил имидж, начал слушать «Роллинг Стоунз» и пропускать школу. При переезде в Москву приняли лишь в школу для «трудных» подростков. Закончив обучение Самойлов долго работал «где придется» и лишь грезил о кино.

Все изменилось, когда режиссер Вячеслав Никифоров утвердил отца Самойлова на роль в картине «Зимородок», а его сыну предложили сыграть главного героя в юности.

Первая роль так вдохновила парня, что он смог пробиться в ГИТИС в мастерскую Андрея Гончарова.

В студенческие годы он снялся в фильмах «Романс о влюбленных», «Сын председателя» и «Обочина», сыграл в спектаклях «Жизнь Клима Самгима», «Леди Макбет Мценского уезда», «Без вины виноватые» и «Мастер и Маргарита».

РИА Новости / Евгения Новоженина

Настоящую славу артисту принесла роль Бутусова в сериале «Две судьбы» Александр Владимирович перевоплотился в бизнесмена Бориса Бутусова. Лента набрала высочайшие рейтинги, а самого Самойлова буквально засыпали предложениями.

Личная жизнь актера была не менее «насыщена», чем карьера. Самойлову удалось обрести счастье лишь с третьей попытки. Влюбленность в актрису Наталью Варлей окончилась разочарованием: она предпочла Самойлову другого. Вскоре Александр встретил другую Наталью — филолога. У пары появился сын, но ребенок не сохранил семью: скандалы чередовались с примирениями, а в конечном счете жена завела роман на стороне.

Третьей супругой, подарившей Александру Самойлову тепло, домашний уют и крепкий тыл, стала актриса областного театра Ирина Аверина. Она родила мужу троих детей — сыновей Владимира, Константина и Аркадия.