Каким знакам зодиака нужно обязательно загадать желание до конца 2020 года

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Ева Голуб убеждена, что некоторым представителям астрологического круга не нужно дожидаться 31 декабря, чтобы исполнить свои мечты.

Многие ждут новогодней ночи, как манны небесной, чтобы загадать свое главное желание. Оказывается, некоторым знакам зодиака можно и не откладывать это на конец декабря. Астролог Ева Голуб считает, что сразу три представителя зодиакального круга могут уже озвучивать Вселенной свои мечты. Все дело в особой энергетике этих знаков.

Тельцы

Тельцам повезло — они могут не только загадывать желания уже сейчас. Велики шансы на то, что все сбудется еще до истечения 2020 года. Это их награда за долгую и кропотливую работу, за старательность и терпение. Их не остановили преграды и не сломили удары судьбы — желаниям пришла пора исполниться.

Козероги

Козероги привыкли больше думать о других, чем о себе. Забота и эмпатия отольются им уже в декабре. Они могут получить то, о чем так давно мечтали. Однако из всех своих желаний нужно выбрать только одно — зато самое сокровенное. Оно-то и сбудется, пишет Sm News.

Рыбы

Рыбы спокойны и уравновешены, они знают, чего хотят, поэтому готовы ждать этого долго и терпеливо. Это касается как поиска второй половинки, так и идеальной работы или дорогого подарка. Но в этом декабре им стоит пойти на поводу собственных желаний и начать бороться за них. А в ответ, стоит им только пожелать, Вселенная готова исполнить их фантазии. Так что мечтать стоит масштабнее — чтобы не разочароваться, когда желание сбудется.

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