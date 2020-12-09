🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 9 декабря, убывающая Луна находится в Весах. Это значит, что всем знакам зодиака стоит взять передышку и абстрагироваться от проблем.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 декабря, убывающая Луна в Весах советует отдохнуть после кропотливой работы. Можно смело завершать дела и взять небольшую передышку. Конфликтов и споров стоит избегать всеми способами. Лучше сосредоточиться на собственном здоровье. Супружеским парам можно подумать и о продолжении рода — Луна благоволит к зачатию новой жизни.



♈ Овен

Овны, если у вас есть проблема, с которой вы давно не можете справиться, пора задуматься о новых путях ее решения. Быть может, вы смотрите на нее только с одной стороны? Стоит попробовать и другие варианты или обратиться за советом к близкому другу. В любом случае, скоро все будет вновь хорошо.

Космический совет: подойдите к решению своих проблем с умом.

♉ Телец

Сейчас самое время поставить себя в приоритет. Нет ничего важнее вашего душевного спокойствия, Тельцы. Так что отвлекитесь от рабочих задач и решения чужих проблем, посвятите время себе. Отдохните, отложите все дела на потом.



Космический совет: вам стоит немного передохнуть.

♊ Близнецы

Жизнь — это не гонка и не соревнования. Вам не нужно что-то доказывать себе и другим. Вместо сравнения с чужими успехами оглянитесь на свой прошлый опыт и найдите, за что вы благодарны, Близнецы. Удивительно, как много вы сможете узнать о себе.



Космический совет: хватит сравнивать себя с другими.

♋ Рак

Каждый человек сам творит свою судьбу, Раки. Что, если вы участвуете в создании Вселенной на равных? Оцените, чего в жизни вы добились благодаря собственным усилиям, а не стечению обстоятельств. Вы можете сильно удивиться.

Космический совет: вы сами строите свою судьбу.

♌ Лев

Вы слишком зациклились на том, что все должно быть идеально, Львы. А если принять тот факт, что иногда что-то просто не получается? Только из пепла прошлого можно создать что-то уникальное и совершенно новое.



Космический совет: избавьтесь от прошлых идей и выберите себе новую цель.

♍ Дева

Попробуйте выдохнуть и немного расслабиться, Девы. В последнее время вы слишком многое взвалили на себя, но не нужно решать все проблемы самостоятельно. Как только вы поймете, что у вас есть верное плечо и поддержка, жить станет гораздо проще.

Космический совет: помните, что вы не одиноки.

♎ Весы

Не позволяйте нынешним обстоятельствам сбить вас с толку, Весы. Вы через столькое прошли не для того, чтобы сдаться после каких-то неудач. Если подумать, то вы справлялись с вещами и похлеще. Как только вы это поймете, решить все станет просто.

Космический совет: оберните собственные знания себе на пользу.

♏ Скорпион

Что не убивает нас, делает сильнее. Помните об этом, Скорпионы, не время для грусти и жалости к самим себе. Сейчас у вас может быть не самый простой период в жизни, зато впереди ждет успех. Верьте в себя и собственные силы.



Космический совет: попробуйте ощутить себя свободными от гнета обстоятельств.

♐ Стрелец

Вы стараетесь держать все в своей жизни под контролем, Стрельцы. В результате же вы можете лишиться чего-то по-настоящему прекрасного. Немного отпустите вожжи и оглянитесь вокруг. Возможно, дышать в таком расслабленном состоянии станет гораздо проще.

Космический совет: отпустите ложное чувство контроля и передохните.

♑ Козерог

Продолжайте заботиться о важных вам людях и вещах, Козероги. Именно через свое великодушие и поддержку ближних вы и сами очищаетесь от дурных мыслей. Только подумайте об этом и сразу почувствуете, как внутренняя пружина расслабляется.

Космический совет: помогайте тем, кто в этом нуждается.

♒ Водолей

Вы можете добиться всего самостоятельно, Водолеи, но иногда стоит обратиться за помощью. Возможно, благодаря выгодному сотрудничеству вы сможете добиться новых высот в карьере или творчестве.

Космический совет: не нужно все делать в одиночку.

♊ Рыбы

Рыбы, все в вашей жизни сейчас особенно непрочно. Но не надо из-за этого слишком переживать — вы вряд ли можете на что-то повлиять. Так что просто примите судьбу и вместо этого сосредоточьтесь на душевном самочувствии. Возможно, так вам будет проще пережить неприятности и начать все заново.

Космический совет: свалившиеся беды — это не навсегда.

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