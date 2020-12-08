«Сгнил, лежа в постели»: Петросян о страшных муках Джигарханяна перед смертью

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Народного артиста СССР не стало 14 ноября. Выдающемуся деятелю искусств было 85 лет.

В смерть именитого российского актера, выдающегося театрального режиссера Армена Джигарханяна до сих пор не могут поверить ни друзья, ни коллеги по сцене. В жизни этого человека было столько внимания и славы, что, казалось, до самого конца его будут окружать заботливые и прекрасные люди.

К сожалению, красивая сказка о повелителе женских сердец закончилась трагедией. Как признался в интервью Вячеславу Манучарову юморист Евгений Петросян, народный артист СССР умирал в адских муках, каких не пожелаешь и врагу.

«Он сгнил, лежа в постели. Сгнил! Потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях. В адских болях! От того, что пролежни начали гнить. К нему никто не подходил…» — едва сдерживая слезы, делился с собеседником артист.

Со слов Петросяна, Джигарханян страдал неизлечимой, прогрессирующей болезнью — сахарным диабетом. Он зависел от уколов гормона инсулина, вкалывать который требовалось каждый день и четко по времени. Но этого никто не делал.

www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

В последние дни жизни великого Армена Борисовича рядом с ним не оказалось никого: ни бывшей молодой возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской, ни экс-супруги Татьяны Власовой, ни подруги Елены Поргиной. Последние отказались присутствовать даже на похоронах актера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Виталина Цымбалюк-Романовская пиарится на смерти Армена Джигарханяна.