🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 8 декабря, Луна в Деве благоволит любой кропотливой работе, требующей основательного подхода. Но не стоит увлекаться: уделите время и семье. Иначе — скандалов с родными не избежать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 декабря, Луна находится в фазе Третьей четверти — идеальное время для завершения проектов, начатых на растущую Луну. Не стоит сегодня делать крупные покупки и давать в долг. Лучше побудьте дома и посчитайте прибыль. Эмоции свои старайтесь подавлять.

♈ Овен

Овен, страхи прошлого не дают вам существовать спокойно. Можно бесконечно обращаться за советами к психологам, если не понять одного: жизнь не стоит на месте, а время скоротечно. Будьте мудрее: забудьте тех, кто причинил вам несчастья, откройтесь другому, новому миру.

Космический совет: перестаньте упрекать всех вокруг в ваших проблемах.

♉ Телец

Быть зависимым — это норма, Телец. Конечно, если не переходить границы. Независим лишь тот, кто одинок. Но разве в этом счастье? Сейчас вы находитесь не в лучшем эмоциональном состоянии, крайне неуверенны в себе. Однако задумайтесь: не вы ли «рассадник» тяжелых мыслей?

Космический совет: оставьте мысли о плохом и познаете радость жизни.

♊ Близнецы

Этот день — идеален для планирования масштабных проектов, Близнецы. Учитывая то хладнокровие и мудрость, благодаря которым вы раз за разом справляетесь с трудностями, сегодня ничто не помешает реализовать даже самую смелую мечту. Дерзайте!

Космический совет: идите смело навстречу новым приключениям!

♋ Рак

Как только вы, Рак, поймете, что своим презрительным отношением к окружающим добьетесь лишь одиночества, весь мир вокруг в одночасье изменится. Не будет больше ссор и обид — лишь уют и спокойствие. Жизнь слишком коротка, чтобы бояться проявлять эмоции. Подумайте об этом на досуге.

Космический совет: вы упускаете ценное время из-за нерешимости.

♌ Лев

Ваша главная проблема на сегодня, Лев, — трусость. Вы уже знаете, кто вы есть и чего хотите на самом деле, но боитесь транслировать это миру. Но так ли важно общественное мнение, когда на душе скребут кошки из-за несостоятельности?

Космический совет: найдите силы признаться себе в том, кто вы есть на самом деле.

♍ Дева

Что вас действительно радует, Дева, — это дом и семья. Так, если вас мучает непреодолимая боль или вы в растерянности, просто вернитесь в ваше «место силы». Только там вы сможете набраться жизненной энергии, необходимой для преодоления препятствий.

Космический совет: уделите больше времени семье и родителям.

♎ Весы

Сколько еще вы, Весы, будете мучить себя мыслями о прошлых ошибках? Разве это важнее новой жизни? Звезды намекают, что пора посвятить себя любви и созиданию. И учтите, вокруг масса людей, которые от вас зависят. Не заставляйте их переживать о вашем благополучии.

Космический совет: не падайте духом, ведь впереди много интересного.

♏ Скорпион

Все во Вселенной создано для совершенства, Скорпион. Что это значит? Буквально: вам не требуется прилагать особых усилий, чтобы чувствовать себя счастливым. Равно, как и другим людям. Однако в вашей ситуации имеет место курьез: вы блистательно справляетесь с теми проблемами, которые сами себе придумали. Планируете продолжать?

Космический совет: сделайте первый шаг, чтобы добиться цели.

♐ Стрелец

Знакомо ли вам такое понятие, как «карма», Стрелец? Чем дольше вы таите злобу на товарища, тем больше негатива будет в вашей жизни. Конец года — тяжелое время, но пора бы с этим смириться. Помните: каждая мысль материальна. Начинайте транслировать в мир добро.

Космический совет: отпустите злость и обиды. Иного пути к стабильности нет.

♑ Козерог

Козерог, перестаньте жаловаться на жизнь. Да, вы сильно измотаны и справедливо хотите отдыха. Звезды говорят, что ваша черная полоса, наконец, приобрела белый цвет. Сегодня займитесь чем-нибудь полезным для себя и здоровья: примите ванну с аромамаслами, сходите на массаж. Главное — не перегружайте себя ни физически, ни морально.

Космический совет: не нужно бояться — проблемы позади.

♒ Водолей

Водолей, как только вы считаете, что почти приблизились к заветной цели, Вселенная словно бьет вас по рукам. Но это легко объяснить: наказания и препятствия никому не даются просто так. И вы точно сможете это преодолеть. Расценивайте текущие проблемы как бесценный опыт. Только так сможете приобрести желаемое.

Космический совет: не стоит делить «шкуру неубитого медведя».

♊ Рыбы

Рыбы, вы привыкли тщательно планировать свое время. Мало того, не раз задумывались о реализации больших проектов. Но вот незадача: никак не можете к ним приступить. Ведь на бумаге все кажется идеальным, а на деле… 8 декабря — прекрасный день для претворения грез в жизнь. И, пожалуйста, положитесь на интуицию, а не на разум.

Космический совет: дайте себе свободу действий.

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