«Самый сексуальный человек»: Ильич из Little Big показал, как выглядел в юности

Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin

В скромном подростке из 90-х солиста знаменитой группы не узнал никто.

Пока телеведущая Виктория Боня разрабатывает «уникальные» методики по подтяжке лица, а продюсер Максим Фадеев — максимально эффективную диету, прямолинейный основатель Little Big Илья Прусикин провозгласил себя «самым сексуальным человеком» планеты.

Днем на его страничке в Instagram появился забавный пост с двумя фотографиями. Судя по снимкам, им не менее десяти лет. Кроме того, явно заметно, что сделаны они не на смартфон, а на обычный фотоаппарат. На одном из кадров — двое молодых людей, один из которых пританцовывает. На другом — «ботаник» в спортивной куртке из 90-х и с рюкзаком в руках.

Для тех, кто еще не понял, что это за юноша, Прусикин дает подсказку.

«Самый сексуальный человек в мире по версии всех журналов всего мира. Начало!» — намекает на свою «скромную» персону Илья.

Instagram @iliyaprusikin

Поклонники Ильича из Little Big сразу окрестили его Куртом Кобейном и, восклицая, гадали, каков его возраст на этих фото. Кто-то предсказывал, что 15-17, кто-то — 20-25.

«А ты всегда был модным парнем!»

«Блин, у меня в твои годы тоже такая же прическа была!»

«О, боги, кто это?! Почему мне так смешно?»

«Честно? Это даже не Курт, а Эмма Уотсон какая-то! Но ты крут, конечно!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илья Прусикин из Little Big запустил челлендж с танцующей копией себя.