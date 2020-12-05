Выть волком на Луну. На кого из знаков зодиака влияет убывающий спутник Земли?

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Когда Луна идет на спад, многие люди отмечают перемены в своем настроении и поведении.

Каждый месяц Луна меняет свой ход и либо растет, либо убывает. Не секрет, что в дни, когда лунный серп потихоньку тает на небосклоне, некоторые люди чувствую беспокойство, тревогу, резкую смену настроения. По мнению астрологов, эта особенность свойственна людям определенный знаков зодиака, пишет издание «Узнай все!».

Рак

Раки очень эмоциональны в принципе по своей природе. Но в эти дни они становятся просто непредсказуемыми. Перепады настроения у них катастрофические — минуту назад он мирно пил с вами чай, а сейчас уже бьет кружку с размаху об пол! В эти периоды общения с Раками лучше избегать. Кроме того, иногда в такие дни они впадают в депрессию.

Рыбы

На Рыб убывающая Луна действует странно. Они вдруг начинают мнить себя провидцами. Увы, все их предсказания полны пессимизма. И если вы не хотите от тоски завыть на их покровительницу в небе, лучше бежать подальше. Но иногда бывают и счастливые исключения: тогда Рыбы становятся мечтательными, часто и подолгу витают в облаках. Лучше не мешать — пусть себе мечтают. Случается и так, что в этот период Рыбы могут стать очень жизнерадостными. Но это бывает редко.

И главное, стоит помнить, что в дни убывающей Луны встречаться представителям эти двух знаков — строго не рекомендуется. Вместе они могут дойти до таких глубин страдания о судьбах мира, что мало не покажется никому.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, для которых 2020 год закончится удачно.