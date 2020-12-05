🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 5 декабря, убывающая Луна в знаке Льва поможет наладить контакт в парах и призовет некоторые знаки сделать шаг навстречу своей судьбе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 декабря, убывающая Луна в знаке Льва поможет наладить контакт в парах и призовет некоторые знаки сделать шаг навстречу своей судьбе. Львам стоит быть более открытыми и принимать поддержку, а Девам —доверять своей интуиции.

♈ Овен

В ваших амурных отношениях, возможно, наметился первый кризис. Но не отчаивайтесь и не опускайте руки! Помните о том, что любая история любви — это взлеты и падения. Да, на начальном этапе кажется, что все будет идеально, но нужно стойко принимать вызовы. Вы только познаете друг друга, дайте своему спутнику проявить себя с лучшей стороны. Не будьте категоричны.

Космический совет: дайте шанс своему избраннику.

♉ Телец

У вас есть сомнения в вашем партнере. Вам кажется, что он не всегда вас понимает и даже, может быть, задумывается о ком-то другом. Не давите на него, направьте свою энергию внутрь себя. Сконцентрируйтесь на собственном «Я» и своем мироощущении. Позвольте ручью любви течь своим путем.

Космический совет: перенаправьте свою энергию на себя.

♊ Близнецы

Вас окружает черно-белый мир, в котором вы устали угождать людям. Соответствовать их представлениям о добре и зле. Возможно, вам нужно больше оттенков серого, которые не позволяют ударяться в крайности. Позвольте себе быть собой, хватит идти на поводу у кого-то, с кем вы не согласны. Предательство себя чревато негативными последствиями.

Космический совет: не идите на поводу у окружения.

♋ Рак

Вы оказались в непростой ситуации, но вы уже понимаете всю правду о ней и ее участниках. Пришло время раскрыть карты, Рак. Не таите в себе, честно расскажите, что думаете о происходящем. Возможно, это будет непросто. Но вы должны рискнуть, чтобы не пожалеть потом о своем бездействии.

Космический совет: ваш ход, время говорить правду.

♌ Лев

В ваших отношениях настал момент, когда от вас требуется больше доверия. Вы часто оглядываетесь назад, вас подстерегают страхи прошлых ошибок. Да, было хорошее, но было и плохое. Пора отпустить. Доверьтесь своему партнеру, примите его поддержку. Помните, вы не один!

Космический совет: проявите больше доверия к своему избраннику.

♍ Дева

Бывают моменты, когда все кажется идеальным. Тем не менее вы не можете избавиться от ощущения, что здесь что-то не так. Возможно, интуиция вас не обманывает. Заставьте замолчать своего внутреннего судью и прислушайтесь к голосу разума. Вы точно знаете, что вам нужно делать, и вы знаете это давно.

Космический совет: прислушайтесь к голосу внутренней мудрости.

♎ Весы

У всех нас есть представление о том, каким мы хотим видеть своего идеального партнера, и о жизни, которую мы хотим построить с ним. Иногда нам дают именно то, о чем мы просим. Помните о том, что Вселенная слышит все наши желания, и формулируйте их осмысленно.

Космический совет: четче формулируйте свои желания.

♏ Скорпион

Вы наконец закончили бегать по кругу, Скорпион. Вы больше не ищите причин для отказа. Сегодня вы хотите доверять тому, что предлагает вам Вселенная, и уважать глубину этой священной связи. У вас есть потенциал создать на всю жизнь счастливые воспоминания, если только вы дадите этой любви шанс.

Космический совет: доверьтесь той любви, за которую так боролись.

♐ Стрелец

Вы очень любите, чтобы все шло по плану. И когда хоть какая-то мелочь выходит из-под контроля, вас это невероятно раздражает. Даже если все основное идет как по маслу. Не позволяйте мелочам выводить вас из себя! Не рвите полотно картины вашей жизни из-за малейшего огреха на холсте. Позвольте жизни идти своим чередом, вы не пожалеете.

Космический совет: не позволяйте мелочам портить картину вашей жизни.

♑ Козерог

Вы видите жизнь четко, со всеми деталями. Знаете лучше всех, как надо. Но иногда мир вносит в наши планы свои коррективы. И вас это расстраивает. Позвольте себе быть спонтанным, откройтесь приключениям, которые готовит для вас сама жизнь! Иногда отпустить вожжи очень приятно и полезно.

Космический совет: отпустите вожжи.

♒ Водолей

Вы задумали избавиться от одной вредной привычки. Но прежде чем начать, готовы часами говорить об этом, настраивать себя, обещать себе — «с понедельника», «с Нового года» и так далее. Начните просто делать! Не стоит кардинально менять все в жизни, попробуйте просто увеличить количество полезных дел, и почувствуете, как путь к цели становится реальным.

Космический совет: не думайте — делайте.

♊ Рыбы

Вы не можете исцелить или исправить всех вокруг, Рыбы. Иногда ваши попытки повлиять приводят к тому, что вас тактично просят оставить в покое. Помните, что первый человек, которому вы можете и должны помочь, это вы сами. Займитесь собственными целями, мечтами и делами. Окружение — подстроится.

Космический совет: займитесь обустройством собственной жизни.

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