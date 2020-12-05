ТОП-5 знаков зодиака, для которых 2020 год закончится удачно

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Некоторым представителям астрологического круга предстоит выйти из этого тяжелого времени победителями.

Коронавирусный год был непростым для всех знаков зодиака. Вопреки всему, некоторым из них удастся завершить его на мажорной ноте, считают астрологи. Кому можно уже сейчас ждать подарков судьбы?

Тельцы

Тельцам в 2020 году и так было лучше, чем многим. Многие из них смогли не просто улучшить свое финансовое положение, но и выгодно инвестировать средства. Не подводило их и здоровье, а также находилось время для совершенствования профессиональных навыков. Окончание года будет не менее успешным, так что можно смело планировать крупную давно желанную покупку — заслуженную.

Близнецы

Близнецы известны своей общительностью, так что вокруг них всегда масса друзей и приятелей. Но в этом году многим из них это было не только приятно, но и полезно. Если такого еще не произошло, то в ближайшее время можно ожидать выгодного предложения от обеспеченного товарища. Новая работа, дорогой подарок, долгожданное повышение? Главное — продолжать общаться с нужными людьми и не подпускать к себе тех, кто может помешать удаче. В любом случае для Близнецов год уже удался.

Весы

Многим Весам посчастливилось в это непростое время найти любовь. Кто-то сблизился с возлюбленным за время самоизоляции, а кто-то даже пошел под венец. Теперь можно ожидать и дальнейшего развития отношений — пополнения в семействе, улучшения жилищных условий. В любви этот знак был самым удачливым из всех, пишет Lisa.Ru.

Скорпионы

Для Скорпионов 2020 год стал временем серьезных изменений. Одни решились на смену профессии, другие начали свой бизнес, третьи смогли заключить выгодную сделку. Определенно, так окупился их долгий и кропотливый труд. Да и впереди ждет дальнейшее признание их профессиональных навыков.

Козероги

Кто-то всего в этом году добился сам. А вот Козерогам повезло, они смогли не только улучшить свое положение и не потерять в финансах, но и чувствовать поддержку семьи. А некоторым даже удалось помириться после долгой ссоры с близкими и родными людьми. Хотя путь их в 2020 году мог быть тернист, по итогам можно сказать, что Козероги — настоящие везунчики.

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