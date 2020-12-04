«Вторая Бабкина»: помолодевшего Леонтьева не признали фанаты
Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov; ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Недавно в сети поползли слухи, что знаменитый певец тяжело болен.
Певца Валерия Леонтьева не узнали фанаты. Новое фото с артистом разместил на своей странице в Instagram Николай Басков. На снимке с программы «Привет, Андрей» с ними позирует и актер Александр Ревва.
«На съемке», — подписал снимок Басков.
Ни содержимое будущего выпуска передачи, ни компания Реввы не заинтересовала подписчиков певца. Все их внимание перетянул на себя Леонтьев — слишком женственный и моложавый, как им показалось.
«Что за красотка в центре?»;
«Я грешным делом подумала, что это Бабкина Надежда, хорошо, что подписали, что Леонтьев!»
«Почему Леонтьев так похож на Бабкину?» — задались все одним вопросом.
Шутки про общего хирурга двух артистов плавно перешли в обсуждение внешнего вида Валерия Леонтьева. Тот не выглядит на свой возраст, а ведь ему идет 72-й год. В последнее время часто появляются слухи, что знаменитый певец серьезно болен, но тот каждый раз опровергает их и вновь возвращается на сцену.
«Леонтьев такой молодой, просто мальчишка», — удивились многие.
Ранее 5-tv.ru писал, что у Валерия Леонтьева заподозрили тяжелую болезнь.