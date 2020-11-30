«Это выбор людей»: Баста ответил на критику после скандала с концертами в Петербурге

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Рэпер подчеркнул, что на выступлении были соблюдены все требования эпидемиологической безопасности.

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — Прим.ред.) решил высказаться после скандала, спровоцированного его масштабными концертами в Санкт-Петербурге. Общественность, а вслед за ней и публичные люди стали обвинять музыканта чуть ли не в «причинении умышленного вреда» зрителям, которых он якобы подверг опасности в разгар пандемии коронавируса. На это артист ответил, что на его выступлениях были соблюдены все меры безопасности, которые действуют в городе на Неве.

«Мы готовились к этому концерту, потому что провести его в соответствии со всеми правилами безопасности — задача непростая. И мы считаем, что мы с ней справились. Все требования по правилам безопасности, перечисленные в постановлении губернатора, были соблюдены. Все уведомительные и разрешительные письма и документы были подписаны в городских структурах. Заполняемость зала на наших концертах составила 50%. В сети пишут о допустимых 25% — но это правило вступает в силу только с 1 декабря», — сказал Баста.

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Он добавил, что все люди, купившие заранее билеты в танцевальный партер, сидели на трибунах, либо в партере, куда специально поставили кресла, чтобы избежать нарушения социальной дистанции между зрителями. Истинной причиной травли, развернувшейся в сети после его концертов, музыкант назвал зависть других организаторов, которые поленились или не смогли выполнить все требования для проведения мероприятий в пандемию.

«Я понимаю, что наши хорошо организованные мероприятия стали комом в горле у некоторых организаторов, которые не нашли в себе силы и профессионализма подготовиться должным образом в соответствии с новыми правилами. Мы наблюдали, как некоторые из них экономили на рекламе своих концертов, что, в том числе, привело к низким продажам билетов, из-за чего мероприятия были отменены. Конечно, чтобы не выглядеть перед артистами некрасиво, организаторы стали ссылаться на вводимые ограничения, перенося концерты. Хотя новые правила позволяют провести концерты по всем правилам. Мы видели, как начали раскручивать эту тему в СМИ, в том числе, при помощи известных петербуржцев, связанных с некоторыми организаторами, чьи концерты не состоялись», — указал Баста.

При этом он привел примеры других, не менее масштабных выступлений в Петербурге, которые показали, что жить и продолжать радовать народ даже в разгар коронавируса без риска — можно. Тем более, ответственность за поход на любое массовое мероприятие сейчас остается на каждом, кто решится его посетить. В заключение артист поблагодарил зрителей и пожелал всем крепкого здоровья.

«В октябре и ноябре в Санкт-Петербурге состоялось не одно многотысячное мероприятие. Валерий Меладзе в БКЗ, группа „Алиса“ и „Би-2“ в Юбилейном, спортивные матчи СКА и „Зенита“. Все они показали, что при соблюдении требований правительства большие мероприятия могут проводиться. Имея всю информацию о текущей обстановке относительно коронавируса, каждый принимает решение сам — идти или не идти на концерт. Это решение — выбор людей. Мы со своей стороны обеспечили максимальные условия по соблюдению правил безопасности, которые установило правительство, которым мы следовали», — заключил рэпер.

Скандал с концертами Басты уже вызвал ужесточение ограничительных мер в Петербурге. Так, все концерты в Ледовом дворце, намеченные на 2020 год, перенесли на 2021-й. Более того, губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал усилить требования безопасности к спортивным и концертным мероприятиям.

Отреагировали на волнения вокруг концерта рэпера и в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Как заявил 5-tv.ru член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев, необходимо усилить контроль за соблюдением мер безопасности со стороны организаторов мероприятий. Зрители и артисты тут не при чем.

«Зрители, пришедшие на концерт, и спортсмены, артисты абсолютно не виноваты в том, что требования не соблюдаются. Мы понимаем, что основная вина в этом лежит на организаторах. И, конечно, призываем надзорные органы жестче отслеживать эту историю. Мы смотрим статистику и понимаем, что все ограничения вызваны именно ей», — сказал Соловьев.

Ранее объяснения от властей Петербурга после массовых концертов Басты потребовал сын главного мушкетера страны, депутат Госдумы Сергей Боярский. Как писал 5-tv.ru, народный избранник обратил внимание, что в городском комитете по культуре заявили об отсутствии нарушений на концерте. По словам специалистов администрации, выступление Басты было согласовано организаторами в установленном порядке. Сергей Боярский потребовал прояснить произошедшее.