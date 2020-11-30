«Полная ерунда»: основатель бренда сырков Александров не верил в COVID-19

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Предприниматель и врач по образованию при жизни раскритиковал паникеров и назвал коронавирус источником для обогащения. Однако, именно его он и не смог побороть.

Скончавшийся после инфицирования коронавирусом президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда глазированных сырков Борис Александров не верил в опасность новой заразы. В интервью журналу Forbes предприниматель и врач по образованию в конце февраля 2020 года подверг критике паникеров и назвал COVID-19 источником монетизации.

«Это полная ерунда. Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день. Это всегда было, начиная с Испанки, которая была, по-моему, в 1919 году. Тогда погибло, по разным данным, от 20 до 50 миллионов человек. Но погибли почему? От осложнений. Сейчас эти осложнения все лечатся антибиотиками. От этого коронавируса погибает меньше народа, чем от автомобильных катастроф. Но Китай уже вроде бы на этом деньги нажил», — сказал Борис Александров.

Владелец бренда «Б. Ю. Александров» получил положительный анализ на коронавирус 7 ноября. Спустя две недели 73-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, бизнесмен скончался.

Свой трудовой путь Борис Александров начал судовым врачом на торговом корабле. В тот момент его супруга с ребенком ютилась у родственников в Хабаровске. Своего жилья у пары не было. Уже тогда многие, кто ходил в море, старались хоть как-то заработать. Покупали популярные мохер и джинсы, которые по возвращению разлетались с хорошей наценкой. Александров сумел найти выход на поставщика ковров и зарабатывал на них.

Когда в 1991 году распался Советский Союз, и вся экономика рухнула, врачи, как и многие другие, стали зарабатывать копейки. Борис Александров принял решение заняться издательством книг и зарабатывал один рубль с каждого экземпляра.

«Дефицит был на все. Тогда деньги было зарабатывать, с одной стороны, легко, с другой — тяжело, потому что инфляция доходила до 25% в месяц», — вспоминал Борис Александров.

В 1994 году предприниматель, который любил шоколадное масло, открыл производство продукта, чтобы восполнить пробел на полках магазинов. Вместе с единомышленниками он арендовал помещение и стал выпускать собственное масло и творожную массу, положив начало «Ростагроэкспорту».

На пути к успеху в бизнесе Борису Александрову пришлось столкнуться с проблемами со здоровьем. Ему удалось выжить после оторвавшегося тромба и добиться ремиссии рака лимфатических узлов четвертой стадии. Помимо прочего, «король глазированных сырков» даже отсидел несколько лет в тюрьме за незаконную торговлю алкогольной продукцией.

Все это привело к тому, что Борис Александров выносил идею побочного бизнеса и открыл в Латвии центр для похудения.

«Это произошло случайно. Когда я заболел раком, почти десять лет назад, мне нужно было лечиться в Германии. Курсы лечения длились шесть месяцев. Если у тебя была виза, то ты имел право находиться в стране только по три месяца раз в полгода. И мне надо было как-то находить выход из этого положения. Я купил в Латвии квартиру в Юрмале. И получил вид на жительство. Со временем здоровье поправилось, но из-за гормонов, которые использовали при лечении, я сильно поправился. Тогда я решил создать центр похудения», — рассказывал Борис Александров.

Бизнесмен отмечал, что в местах «не столь отдаленных» отсутствуют соблазны, и нет толстых людей. Именно этот принцип был взят за основу при создании центра в Прибалтике — по сути, «цивилизованной тюрьмы с природой». Те, кто становился клиентом Бориса Александрова, в течение месяца теряли в весе от 15 до 20 килограммов. Со временем при учете растущего спроса центр похудения бизнесмена стал расширяться.

Основатель бренда сырков, помимо прочего, был членом Академии проблем качества РФ, а также Российской академии бизнеса и предпринимательства, кавалером ордена «Знак качества». Борис Александров был удостоен орденов Святого Преподобного Сергия Радонежского III степени и Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шнуров посвятил стихотворение памяти основателя бренда сырков.