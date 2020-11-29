Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 ноября по 6 декабря

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Астролог Сергей Седашёв предупреждает о всплесках эмоций, которые не принесут удовлетворения.

Общий фон предстоящей недели с 30 ноября по 6 декабря наполнится позитивом, особенно в личной жизни.

На предстоящей неделе нам будет помогать проницательность, глубокий, практический острый ум. В сфере личных отношений и любви энергии будут меняться – от потребности в свободе и непредсказуемых поступков в начале недели – к мягкости и нежности в конце недели. В целом неделя скорее положительная.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит хорошая неделя. Энергичность и настойчивость, ясность ума и сила воли – помогут достигать ваши цели и проявить себя в лучшем свете. Неделя очень подходит для активных действий и новых проектов.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя скорее не простая. Главным образом сложности проявятся в личной жизни – возможны претензии, особенно со стороны представительниц прекрасного пола. Может быть сложно достичь согласия с окружающими, а эмоциональная неудовлетворенность не позволит в полной мере наслаждаться жизнью.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя сложная. Вам может быть непросто обрести внутренний эмоциональный и энергетический баланс. Быстро меняющиеся и необдуманные решения будут приводить к растрате жизненных сил. В итоге, при многих усилиях, мало что будет сделано. Привести себя в равновесие помогут занятия спортом.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам неделя принесет особенно глубокие и положительные переживания в личной жизни. Возможен расцвет чувств или новая влюбленность. Параллельно с этим могут разгореться и страсти, которые будут уже не столь безобидными. Ищите баланс в отношениях и в своих внутренних энергиях.

Лев — гороскоп на неделю

Львы будут полны энергии. Активность и настойчивость – таковы ваши качества на предстоящей неделе. Вы сможете ярко проявить себя и достичь многого за малый срок. В сфере личных отношений и там, где будут требоваться мягкость и компромисс – ситуация не столь безоблачная. Возможны обиды и недопонимания.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит период, благоприятный для личной жизни. Возможны приятные знакомства, приподнятое настроение, мягкое общение. Для деловой сферы неделя не слишком хороша – возможна потеря внимания, и некоторая неорганизованность, обычно вам не свойственная.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов подходит к концу, но еще сохраняет свое влияние, период, связанный с напряженностью и конфликтами. Однако на предстоящей неделе будет гораздо легче найти общий язык и точки соприкосновения с оппонентами. Особая осознанность будет помогать вам находить правильные решения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Основной лейтмотив предстоящей недели для Скорпионов – расцвет любви. Чувства, эмоции и даже страсти могут разгореться в вас с нешуточной силой. Это подходящий период для завязывания новых отношений, поиска любви в вашей жизни, попыток раскрыть свою чувственность, а также проявить творческие способности.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя позитивная. Все направляет вас к активным действиям и важным свершениям. Вы сможете точно поставить перед собой цели и направить всю свою энергию на их достижение. А энергии тоже будет с избытком. Неделя очень подходит для новых проектов и решительных действий.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам на предстоящей неделе лучше решать все дела и проблемы с помощью компромисса, мягкого и тактичного подхода. Напористые и агрессивные действия могут дать отрицательный результат. Неделя благоприятна для любви и сферы личных отношений.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит очень активная неделя. Следует проявить решительность и настойчиво воплощать все свои мысли и идеи. Вселенная поддержит вас в этом. Для романтики и сферы личных отношений неделя не столь хороша, - там следует проявить осторожность.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам хорошо будет посвятить предстоящую неделю отношениям, любви или творчеству. Мягкие и приятные энергии наполнят вас, позволят вам видеть красоту окружающего мира и свободно выражать ее. Вы почувствуете проходящей через вас поток любви, который и является смыслом вашего существования. Для активных, настойчивых действий неделя неподходящая.

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