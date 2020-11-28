Гном Гномыч «наказал» Рудковскую и Плющенко на шоу у Урганта

Фото: Instagram @gnomgnomych

Родители юного дарования допустили слишком много ошибок в игре, в которую им предложил сыграть телеведущий.

Саша Плющенко, известный на просторах соцсетей как Гном Гномыч, побил своих родителей прямо во время нового выпуска шоу Ивана Урганта. Причем сделал это с большим удовольствием — хоть и с помощью надувных агрегатов. Это было «наказанием» для продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, когда они не справились с заданием ведущего.

Условия были простыми — молодым родителям Саши и новорожденного Арсения нужно было угадать, что говорят маленькие дети. За каждый неправильный ответ — удар от старшего наследника. Впрочем, один раз Евгению все же улыбнулась удача. В конце конкурса Гном Гномычу подарили игрушку, а Ургант передал еще одну Арсению.

«Это самые дешевые подарки в жизни Саши», — пошутил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

Многие зрители обратили внимание, что Саша был скован во время шоу. А ведь он постоянно «живет» на камеру, готовится к спортивной карьере и много снимается, пишет URA.RU. Более того, Яна Рудковская любит показывать и досуг мальчика. Недавно оказалось, что семилетний Саша во время шоппинга покупает подарки знакомым девочкам по 60 тысяч рублей. Просто «тратит заработанное», как рассказала «Экспресс газета».

Не так давно Гном Гномыч записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил у него принять новый закон, который не даст писать что-либо про детей без согласия со стороны родителей. Это стало продолжением конфликта Яны Рудковской со СМИ за появление материалов о том, что у Саши может быть психическое расстройство.

Ранее 5-tv.ru писал, как Иосиф Пригожин посоветовал Рудковской не останавливаться в ужесточении закона о СМИ.