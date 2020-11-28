🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 28 ноября, растущая Луна в Тельце советует некоторым знакам строго следовать правилам игры. Другие знаки ждут подарки от судьбы, которые они заслужили.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 ноября, растущая Луна в Тельце советует некоторым знакам строго следовать правилам игры. Другие знаки ждут подарки от судьбы, которые они заслужили.

♈ Овен

Вам кажется, что вы оказались в центре хаоса, где все говорят разом, и никто не слушает. Такая обстановка в жизни напрягает, и вас можно понять. Попробуйте абстрагироваться от ситуации. Возможно, вам выпадет роль посредника между сторонами некого конфликта. Отнеситесь с должным уважением к выбору судьбы — абы кому такую миссию не доверяют.

Космический совет: вам суждено стать посредником для разрешения конфликта.

♉ Телец

Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Не так ли? Но иногда бывают моменты, когда стоит подчиниться установленным порядкам. Это ваш случай, Телец. Идя наперекор всему вокруг, вы не придете к цели. Осталось потерпеть немного, скоро обстоятельства изменятся в вашу пользу.

Космический совет: потерпите, скоро обстоятельства сыграют вам на руку.

♊ Близнецы

Вам хочется поскорее увидеть плоды своих трудов. Но народная мудрость гласит — не торопись, а то успеешь. Вам незачем нервничать и торопить события. Вы на верном пути. Выбрав дорогу познания себя, вы должны научиться принятию того, что порой мир — несовершенен. Не переживайте, скоро вас вознаградят за усердие. Сохраняйте спокойствие.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♋ Рак

Вы посвятили себя последние недели отрешению от внешних проблем и погружению в собственный внутренний мир. Это хороший путь, Рак! Вы начнете вскоре отмечать перемены в своей душе, и они вас порадуют. Сосредоточьтесь на поиске гармонии, и не ошибетесь!

Космический совет: ждите перемен к лучшему в вашей душе.

♌ Лев

Пришло время отпустить себе грехи прошлого. Поедая себя изнутри, укоряя за что-то и терзая, вы не продвинетесь вперед. Вы уже на верном пути — вы признали ошибки и наметили выход из кризиса. Вы — молодец, осталось простить себя за несовершенство прошлого. Ваше окружение вас поддержит.

Космический совет: простите себя за ошибки прошлого.

♍ Дева

Вы на пороге новых свершений. Удалось вам до сих пор раскрыть свой потенциал или нет, не так уж важно. Сейчас вам потребуется вера в себя. Обратите внимание, что рядом с вами есть человек, который вдохновляет и поддерживает в трудную минуту. Его любовь к вам станет опорой для шага в новое, но укрепляйте и собственную уверенность в успехе.

Космический совет: вы на пороге новых свершений. Верьте в себя!

♎ Весы

Вы пережили нелегкий период сомнений, исканий, испытаний. Время награды не за горами! Пора перейти из режима ожидания к действиям. Смело идите навстречу своей цели, Вселенная вам поможет. Главное, без паники и колебаний.

Космический совет: испытания позади.

♏ Скорпион

Быть 24 на семь в постоянном стрессе — очень изматывает. Вы знаете об этом не понаслышке. Но пора выдыхать. Осознайте себя, вспомните о своих достижениях. Признайтесь себе, чего вы больше всего боитесь? Заглянув в глаза своим страхам, вы обретете силу и сможете замедлить бег в ежедневной гонке.

Космический совет: загляните своим страхам в глаза.

♐ Стрелец

Каждый день вам приходится быть кем-то для окружения: один образ — на работе, другой — для родителей, третий — для общества. Вам надоело, и вы устали. Позвольте себе сбросить маски. Познайте истинного себя, присмотритесь к этому человеку — чего он хочет, какой он, почему вы его прячете? Поищите причины, которые заставляют вас играть в этот вечный маскарад.

Космический совет: пришло время познакомиться с самим собой.

♑ Козерог

Вы подошли к моменту, когда ваши старания будут вознаграждены. Причем, и в финансовом плане. Но не стоит все сразу спускать на подарки себе и окружающим. Приберегите монеты для по-настоящему важного вам проекта. Он вскоре появится на горизонте. Неплохо будет и пересмотреть свои цели.

Космический совет: не спускайте деньги на ветер, вы их так долго ждали!

♒ Водолей

В вас играет дух бунтарства и сопротивления. Но сейчас не лучший момент, чтобы дать ему волю. Будьте бдительны, вас могут ждать проблемы с законом. Не шутите с представителями власти, они плохо понимают юмор.

Космический совет: не время для авантюр и баррикад.

♊ Рыбы

Для вас пришел момент подвести промежуточные итоги. Самое время завершить дела, которые вы затянули или откладывали в долгий ящик, и с новыми силами приниматься за будущие проекты. Смело стройте планы, вам благоволит Фортуна!

Космический совет: завершайте старое и начинайте новое.

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