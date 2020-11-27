Вскрылась еще одна афера Дрожжиной и Цивина с квартирой дочери Баталова

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Новые детали раскрыл в телеэфире арендатор квартиры семьи покойного артиста.

Открывающиеся все новые и новые детали «благотворительной» деятельности актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга, юриста Михаила Цивина продолжают потрясать воображение общественности. Несмотря на заверения супружеской четы, оказавшейся под следствием по подозрению в мошенничестве, уже лишь единицы верят в их благие намерения в отношении вдовы и дочери покойного артиста Алексея Баталова. А на днях в эфире ток-шоу «Пусть говорят» вскрылась еще одна афера с квартирой страдающей ДЦП Марии Баталовой.

Оказалось, что Гитана Леонтенко давно сдавала квартиру, а вырученные деньги тратила на лечение дочери. Арендную плату жилец переводил безналом на банковскую карту. Но с какого-то момента мужчина стал платить наличными, и не хозяйке, а лично Дрожжиной и Цивину. Как сообщил сам арендатор, сумма платежа — 80 тысяч рублей и продолжалось это с декабря 2019 года. Как сообщает радио «Комсомольская правда», адвокат семьи Баталова собирается доказать, что супруги незаконно присваивали эти деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин оказались связаны с продюсером Ксенией Рубцовой, признанной судом виновной в присвоении денег народной артистки СССР Элины Быстрицкой, которая скончалась в прошлом году в возрасте 91 года.