Адвокат рассказал, почему жена Ефремова подала на развод

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Все дело в атмосфере внутри семьи, считает специалист по бракоразводным процессам.

Возможные планы звукорежиссера Софьи Кругликовой подать на развод с актером Михаилом Ефремовым, отбывающим наказание за «пьяное ДТП», вряд ли несут под собой корыстные цели. Об этом в интервью изданию «Собеседник» рассказал адвокат Сергей Жорин, специализирующийся на бракоразводных процессах.

«Если бы Ефремову грозило какое-то многомиллионное взыскание, как бывает в делах с мошенничеством, к примеру, тогда так делается. Супруги разводятся, разделяют доли, часть супруги нельзя взыскивать, так как она уже никакого отношения к осужденному не имеет», — пояснил адвокат.

Известия / Павел Бедняков

Он отмечает отсутствие выгоды в решении Кругликовой. По его мнению, все дело в атмосфере внутри семьи.

«В данном случае, вполне возможно, в семье возникли противоречия, а супруга, как порядочный человек, решила не доставлять дополнительных проблем в самый сложный период, а как только приговор вступил в силу, она и решила подать на развод», — пояснил адвокат.

Жорин добавил, что Ефремову не грозит крупное материальное взыскание, и арест с его счетов в скором времени снимут.

Как писал 5-tv.ru, ранее близкий друг знаменитости заявил о возможных планах Кругликовой на развод. Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин опроверг слухи о том, что актера бросает жена. Сама Софья не дает комментариев по этому поводу.