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Музыкальный критик рассказал, что артисты жили прекрасно даже в 90-е.

Артисты все чаще заявляют о бедственном положении. На потерю доходов пожаловались Иосиф Пригожин, Лолита Милявская, Валерий Меладзе и другие звезды. Елена Воробей в одном из интервью рассказала, что живет «на четвертинку» и попросила льготы на продукты первой необходимости для народных артистов.

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что эстрадные артисты преувеличивают свои беды. По его словам, знаменитости никогда не «выживали» и всегда жили роскошно, фривольно, даже в 90-е.

«В 90-е годы там вообще был такой вал денег, сумасшедший совершенно. Тогда вообще купались просто как в сыр и в масле. В 90-е было много концертов, всякие корпоративы, что говорить — банки, бандиты, да малиновые пиджаки. Вспомните что было! Артисты жили просто шикарно, когда, в какие это времена они выживали?»

По словам Сергея Соседова, знаменитые артисты испытывали трудности в военное время, когда было не до концертов и корпоративов.

«Артисты выживали в военное время — Русланова, Шульженко, Изабелла Юрьева, Утесов — вот тогда выживали вместе со всем народом. А больше я не помню, чтобы выживали, в какое-то время».

Критик уверен, что даже в советское время артисты жили прекрасно — никто никогда не «выживал», а современные работники сцены лишь придумывают и рассказывают сказки о бедственном положении.

«Их бы посадить на оклады, на 15-20, даже на 50 тысяч рублей в месяц и посмотреть, как они запоют. Вот народ выживает, люди выживают, имея маленькие пенсии, маленькие зарплаты, лишившись этих зарплат, лишившись работы — вот кто выживает, но никак не артисты».

Чтобы исправить положение и найти средства на еду, артистам следует обратить внимание на свое имущество, уверен Соседов.

«Нет денег — продавайте виллы, яхты, автомобили, квартиры, что там еще у них есть. Дома в Болгарии, на Мальдивах, на Кипре. Продавайте! В Майами дома великолепные, продавайте их».

В то же время певица Лолита Милявская уверена, что ее коллеги жалуются не на собственное положение и нехватку денег. По мнению певицы, в индустрии работает 600 тысяч человек, когда из них артистов — всего 200. И все остальные зарабатывают только тогда, когда работают эти артисты. Без заработков с концертов артистам сложно выдавать зарплаты сотрудникам и музыкантам из близкого круга.

А Елена Воробей отметила, что заложниками ситуации оказались артисты, которые не появляются на телевидении каждый день. Пародистка просит помощи для театральных актеров, которые задействованы в малом количестве спектаклей и лишились основной работы из-за сокращения мест в зале.

Сергей Соседов уверен, что даже в «шальные 90-е» артисты не первого эшелона могли найти себе работу — например, на новогодних корпоративах. Для всех артистов, даже для малоизвестных, 90-е были очень злачным временем. А сегодня, по мнению критика, пострадали артисты, которые вели корпоративы в санаториях за очень маленькие деньги — например, пять тысяч рублей.

«Вот кто потерял заработок, эти артисты. Но их мнение как раз не звучит, потому что эти люди неизвестны, им не дают трибуну, не дают рупор, чтобы сказать об этом. А говорят те, кто живет шикарно — Лолита, Меладзе… Они в таком шоколаде, что мама не горюй! Мы об этом шоколаде с вами можем только мечтать!» — рассказывает критик.

На волне пандемии некоторые звезды задумались о подработке. Но как относиться, если любимый артист просит вознаграждение за совместное фото или автограф?

«Это неприличные заработки, это некрасиво. Этим нельзя заниматься. Это все равно что давать автографы за деньги. Я думаю, никто не рискнет попросить деньги за автограф — кто-то вежливо отойдет в сторону, а кто-то может и в морду дать. Это неприлично, потому что это ваши зрители, и вы обязаны давать им автографы, оказывать им внимание, если они вас где-то ждут. Это часть вашей профессии!» — уверен Соседов.

По мнению критика, делать маленькие подарки зрителям, которые тебя любят и поддерживают — нормально. Еще в советское время у артистов были с собой календарики или открытки, которыми они благодарили поклонников. Внимание поклонников — это часть работы артиста, и брать за это деньги — абсурдно.