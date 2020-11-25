🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 25 ноября, растущая Луна в знаке Овна может приводить к опрометчивым поступкам. Не стоит заключать важные сделки и тратить деньги, лучше сосредоточиться на любовных отношениях.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 ноября, растущая Луна в знаке Овна может приводить к опрометчивым поступкам. Не стоит заключать важные сделки и тратить деньги, лучше сосредоточиться на любовных отношениях. День благоволит для поиска партера, а неприятности, если и случатся, пройдут почти незамеченными.

♈ Овен

Овны, вы вряд ли сможете существенно повлиять на происходящее вокруг вас. Так что просто расслабьтесь и абстрагируйтесь от ситуации. Помните, даже плохой опыт в жизни — это опыт. Все будет хорошо.

Космический совет: сделайте глубокий вдох и расслабьтесь.

♉ Телец

Тельцам надо прекращать продумывать каждый свой следующий шаг. Пока вы думаете, другие делают. Так что хватит цепляться за мелочи и начинайте двигаться к цели. В противном случае на вершине вы найдете не победу, а кого-то, кто сделал это раньше вас.

Космический совет: хватит думать, пора действовать.

♊ Близнецы

Близнецы, сейчас в вашей жизни наступил этап, когда важно понять, чего именно вы хотите добиться. И чтобы все получилось, посвятить время планированию и подготовке этого самого будущего. От того, насколько эффективно вы поработаете сейчас, зависит ваш успех.

Космический совет: сосредоточьтесь на планировании будущего.

♋ Рак

Раки, ситуация вокруг вас сейчас довольно напряженная. Вместо того, чтобы быть участником конфликта, постарайтесь меньше нервничать и снизить накал страстей. Побудьте наедине с собой, дайте себе немного отдыха и постарайтесь не реагировать на подначивания.

Космический совет: игнорируйте царящий вокруг хаос.

♌ Лев

Львы, хватит откладывать то, что давно надо было сделать. Вы достаточно потратили на обдумывание вопроса, как все пройдет. Начинайте действовать. Да, возможно, вам придется запачкать руки, но результат будет того стоить.

Космический совет: хватит себя жалеть, пора приступить к делу.

♍ Дева

Девы, вы слишком много себя отдаете другим. А кто позаботиться о вас? Обратите внимание на свое внутреннее и внешнее состояние, не пора ли пересмотреть диету, режим дня и тренировок? Наверняка в процессе обдумывания этих моментов вы сделаете немало интересных выводов и сможете улучшить свою жизнь.

Космический совет: пришла пора позаботиться о себе.

♎ Весы

Весы, в жизни не бывает ничего случайного. В вашей жизни скоро случится что-то по-настоящему удивительное и прекрасно. И вы этого заслужили! Приготовьтесь радоваться.

Космический совет: скоро случится нечто прекрасное.

♏ Скорпион

Скорпионы, обратите внимание на сигналы, которые вам старательно посылает ваше собственное тело. Одной работой и бесконечными делами сыт не будешь. Достаточно ли вы спите, отдыхаете, уделяете внимание уходу за собой и спорту? Если нет, то самое время начать, организм будет за это очень благодарен.

Космический совет: снизьте уровень стресса вокруг себя.

♐ Стрелец

Стрельцы, вам нравится отличаться и все в своей жизни делать по-своему. Но то, что происходит сейчас, этого не выдержит. Работали это или новые отношения — попробуйте делать все четко и по «инструкции», берите пример с других. Вполне вероятно, что это поможет пережить сложный период и чего-то добиться.

Космический совет: не надо бросаться из стороны в сторону.

♑ Козерог

Козероги, у вас есть привычка метаться между своим прошлым и будущим. Но прошлое нельзя изменить, а будущее еще не наступило. А вот недооцененное сегодня позволит создать лучший сценарий развития событий для своей жизни. Обратите внимание на свое окружение — оно тоже живет в настоящем и ждет вас.

Космический совет: научитесь наслаждаться своим настоящим.

♒ Водолей

Давайте немного помечтаем, Водолеи? Нельзя же только работать и думать о проблемах, иногда нужно посвятить время праздному отдыху. А пока вы отдыхаете и больше спите, дайте себе время помечтать. Даже если это пустые фантазии, это очень хорошо разгружает сознание и помогает бороться со стрессом.

Космический совет: позвольте себе немного помечтать.

♊ Рыбы

Рыбы могут устроить себе маленький праздник. Вам и так отлично удается совмещать напряженный рабочий график с моментами полного расслабления. Но по-настоящему балуете вы себя очень редко. Надо это исправлять. Деликатесы, номер в гостинице, роскошный подарок… да что угодно, если это принесет вам радость.

Космический совет: сделайте подарок самим себе.

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