🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 23 ноября, растущая Луна в знаке Рыб располагает для путешествий и переездов. День создает сложности для общения с коллегами и решения незавершенных дел.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 ноября, растущая Луна находится в знаке Рыб и располагает для путешествий и переездов. День создает сложности для общения с коллегами и партнерами. Старые незавершенные дела могут всплывать и отнимать массу сил и времени. Намечающиеся новые дела сегодня требуют более основательной проработки и подготовки.

♈ Овен

В последнее время вы заметно повзрослели с моральной точки зрения. Вы и ваша вторая половинка. Сосредоточьтесь на главном и не придавайте значения мелочам. Помните: не соглашаться в отдельных вопросах — это нормально. Взаимное уважение поможет вам сблизиться.

Космический совет: в отношениях с любимым человеком сосредоточьтесь на главном.

♉ Телец

Жизнь — это не гонка от старта к финишу. Не торопите события. Позвольте им происходить в свое время. Чем больше вы отпускаете ложное чувство контроля, тем легче вам становится. Сделайте паузу, выдохните. Возможно, высшие силы дадут вам руководство к действию.

Космический совет: прервите бег и отпустите ложное чувство контроля.

♊ Близнецы

Вы проделали долгий путь, и достигнутые за это время результаты демонстрируют ваши возможности. Наступает новая глава в вашей жизни, Близнецы. Написать ее так, как вам хочется, поможет опыт — источник, из которого вы почерпнете силы и мужество.

Космический совет: используйте опыт, чтобы написать новую главу своей жизни.

♋ Рак

Вы пребываете в праздном настроении, и пусть этот период продолжается, пока есть задор. Наслаждайтесь радостью и балуйте окружающих. Хорошие новости для одиноких Раков: похоже, Купидон вот-вот за вас возьмется. Откройте сердце и не закрывайте.

Космический совет: насладитесь радостями жизни.

♌ Лев

Дольно спешки, не нужно никуда торопиться. Сосредоточьтесь на себе. Вы только что завершили важный жизненный цикл. Теперь нужен тайм-аут. Прошлое ушло, а будущее еще впереди. Побудьте хоть немного в настоящем. Все образуется само.

Космический совет: доверьтесь судьбе — все сложится удачно.

♍ Дева

Вам кажется, что вы отпустили прошлое и поднялись на новый уровень. Учтите: Вселенная готовит вам испытание. Вы можете столкнуться лицом к лицу с бывшим партнером. Сопротивляйтесь желанию сделать шаг назад. Помните, кто вы и чего стоите. И научитесь говорить «нет».

Космический совет: откажитесь от токсичного прошлого.

♎ Весы

Для вас завершился очередной кармический цикл. Окончание не всегда дается легко, но в нем есть свое изящество. Оглянитесь назад с нежностью. Однако трудности могли не пройти для вас даром. Если у вас появились жалобы на здоровье, не запускайте это, примите меры.

Космический совет: прислушайтесь к своему телу и обратитесь к врачу, если что-то не так.

♏ Скорпион

Пришла пора посмотреть на свое прошлое через призму мудрости и поблагодарить период невзгод за подаренные вам уроки. Принесите в этот мир любовь. И вскоре вы испытаете обновление. Ваши желания приобретут осязаемую форму.

Космический совет: подарите этому миру немного любви, и получите нечто приятное взамен.

♐ Стрелец

Вы всегда в поисках приключений, и на этот раз Вселенная на вашей стороне. Ваши мечты сбываются с большой скоростью, а проекты, которые вы долго откладывали, наконец обретают форму. Это время исполнения желаний, Стрелец. Не пугайтесь и наслаждайтесь.

Космический совет: приготовьтесь к чудесам, ваши мечты вот-вот сбудутся.

♑ Козерог

Нематериальный мир в последнее время влечет вас все сильнее. Позвольте себе на время отринуть бытовые вопросы и задумайтесь о внутреннем просветлении. Погрузитесь в самообучение, попытайтесь найти ответы на давно волнующие вопросы.

Космический совет: сделайте шаг к внутреннему просветлению.

♒ Водолей

Каждый рано или поздно начинает сомневаться, почему он выбрал этот путь. Напомните себе о своей истинной цели. Вскоре ваши страхи и неуверенность исчезнут. То, с чем вы столкнулись — временный сбой. Посмотрите вдаль и наберитесь смелости для следующего шага.

Космический совет: вспомните о причине, по которой вы начали этот путь.

♊ Рыбы

Все в жизни — компромисс, Рыбы. Говоря «да» одному, вы говорите «нет» другому. Если вы решили сделать перерыв и усладить душу, сделайте это. Не позволяйте кому-то толкать вас туда, куда вам ныне не хочется. Помните: все, что дается вам сейчас, со временем пройдет.

Космический совет: осуществите желаемое сейчас, пока есть возможность.

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